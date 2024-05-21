桃園智慧農業科技服務體系媒合會　為農民帶來更多效益

▲桃園智慧農業科技服務體系媒合會。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為分享智慧科技在農業領域的應用和成果，並建立農民、農民團體及青農與科技服務業者的合作平台，桃園市政府農業局21 日在市農會，舉辦「智慧農業科技服務體系媒合會」，反應熱絡。農業局長陳冠義表示，桃園市的農業產值達109億、農業產銷班有205班，憑藉完善的科技產業供應鏈和專業的人才基礎，具備發展智慧農業的獨特優勢。

陳冠義說，為應對氣候變化和人力缺工等挑戰，桃園市政府農業局提出一系列智慧農業相關計畫，如「智慧農耕共享」、「AI智慧農遊」及「智慧農機專案補助」等計畫，以降低農民進入智慧農業的門檻，提升農業生產效率；並整合「農業空間管理遙測圖資」、「智慧農業防災平台」和「野生動物處置案件資料庫數據管理」等功能，促進各項智慧農業技術的協同工作，提高農業生產流程的效率，加強農業生態系統的管理。

媒合會現場安排多家智慧農業廠商展示，包含無人機農噴服務的擎壤科技、微氣象站設置的安吉氣象決策資訊及蜂巢數據科技；衛星監測影像辨識的悠由數據；自動化澆灌的翼詠科技；數據監測的歐亞新；自動控制的智食良果等多家智慧服務廠商在現場展示各種最新科技，並演示如何落地在農業的各個領域，從種植、病蟲害管理到收穫，為農民帶來更多的效益。

活動中，農業部與桃園市政府也成功辦理41場次的媒合對談，讓科技服務廠商與農民1對1交談，切身了解農民的需要，專門打造農民所需的智慧科技服務，讓農民事半功倍，省工又高效。