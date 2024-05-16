桃園提供最高500萬貸款額度　支持企業營運

▲桃園協助企業營運發展，最高提供500萬貸款。（圖／經發局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

創業及經營事業最重要的，就是要有資金！桃園市政府為協助中小企業營運發展，辦理「桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款諮商輔導案」，提供企業最高新臺幣500萬元貸款額度；提供年滿18-45歲的創業個人或負責人最高新臺幣250萬元貸款額度，目前持續受理申請中。

市府經濟發展局16日表示，近5年辦理「桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款諮商輔導案」，累計申請件數約200件，核貸金額逾1億元。透過推動此計畫及時挹注企業所需資金、提供企業融資諮商和輔導服務，有效幫助桃園中小企業運用政府資源強化自身經營體質。

經濟發展局預計於5/23(四)虎頭山創新園區、6/20(四)桃園市政府青創指揮部、7/19(五)安東青創基地、8/22(四)中原大學產業加速器暨育成中心辦理企業營運及融資診斷說明會。

說明會中將提供貸款計畫書撰寫技巧、新創企業主創業暨募資分享、銀行融資專案優惠貸款以及政府既有資源，如智慧製造服務、低碳補助及地方產業創新研發計畫等重要資訊，更多申請及說明會資訊請詳閱專案網站，歡迎有融貸需求的企業或創業家提出申請。