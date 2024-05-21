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宣布農業部施政願景　陳駿季：《農業基本法》拚4年上路

▲農業部長陳駿季（中）率領一級主管說明未來施政藍圖 。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳駿季（中）率領一級主管說明未來施政藍圖 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部長陳駿季今舉行記者會說明未來施政重點，以「智慧韌性，永續安心」列出4大主軸，強調推動「智慧農業」，預計在2年內推出「農民數位卡」，串接18個資料庫，建置農民福利、農業產銷資訊等數位資訊；此外，為展現政府重視農業的決心，預計4年內制訂「農業基本法」訂出農業發展的中長期規劃，

陳駿季表示，為擴大智慧科技的農業應用，將推出農民數位卡，建置與農民相關的獎勵與福利措施，以及農民申請的作物面積等資訊，未來只要農民數位卡一掃，就可以帶出個別農民的歷史資料，可簡化區公所與農會的行政工作，讓農民更清楚相關補助與獎勵措施，也讓各種產銷資訊更透明。

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陳駿季指出，根據主計處統計，目前國內實際從農人口約53萬人，未來推動農業數位卡的時候，考慮先從青年農民、極端產區農民開始著手，再逐步全面推廣，希望2年內可以全面上路。

陳駿季也把制訂「農業基本法」視為任內重點工作。他指出，去年農業部升格後，就思考農業應該重新被定位、架構新願景，這也是展現政府重視農業的決心，尤其農業對外面臨極端氣候、區域緊張、自由貿易壓境等挑戰，對內也有缺工、國外市場限縮、環境生態衝擊等挑戰，都需要「農業基本法」來制訂中長期規劃。

陳駿季進一步指出，以往都是用「農業發展條例」或相關個別法律來處理，但隨著農業面臨內外挑戰，已有許多不足之處，需要有更上位的「農業基本法」帶領台灣農業發展，上次草案提出是在2011年，希望能加快腳步，4年內能通過行政院核定，送立法院審議。

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