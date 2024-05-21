新航波音客機遇亂流「3分鐘急墜6000英呎」　迫降曼谷釀2死

▲外媒追蹤新航波音客機軌跡，發現班機在3分鐘內急墜6000英呎。（圖／翻攝自FlightRadar24）

記者柯沛辰／綜合報導

新加坡航空一架編號SQ321的波音客機21日自倫敦起飛後，在下午約3點45分遭遇嚴重亂流顛簸，緊急迫降曼谷素萬那普機場。美聯社分析FlightRadar24的追縱數據發現，該航班原本在高度37,000英呎，但3分鐘內突下墜6,000英呎，最後迅速降落曼谷。

事故發生後，新加坡航空發聲明證實，機上共載有211名乘客和18名機組人員，向死者家屬致上深切哀悼。但聲明中並未具體說明受傷人數，詳細原因及過程也還在釐清中。

不過，根據當地媒體報導，有乘客頭部受到重創，釀成至少2死、20多傷，有10多輛救護車在素萬那普機場待命，傷者被送往三美泰詩納卡琳醫院（Samitivej Srinakarin Hospital）。

對此，《美聯社》分析航班監測網站FlightRadar24的追蹤數據，數據顯示新航這架波音777客機原先在37,000英呎的高度航行。怎料到了台灣時間4點，班機突然在3分鐘內下降至31,000英呎，最後在該高度停留不到10分鐘，就在半小時內迅速降落至蘇凡納布機場。

事實上，新加坡航空上一次造成傷亡事故是在2000年10月31日，當時班機錯誤撞擊台灣桃園國際機場機具，釀成83人死亡。

▼新加坡航空波音777客機。（資料照／新航提供）



