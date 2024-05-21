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大陸 大陸焦點 特派現場

赴陸禁團令有望鬆綁？鄭文燦：雙方有對等善意都好談

▲賴清德內閣人事公布，鄭文燦出任海基會董事長。（圖／記者林敬旻攝）

▲準海基會董事長鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

總統賴清德20日在就職演說上向對岸喊話，希望重啟對等觀光旅遊以及開放陸生來台。對於我方有無可能先鬆綁赴陸禁團令，準海基會董事長鄭文燦21日表示，只要雙方有對等善意，一切都好談。

鄭文燦21日上午出席了國策研究院的座談會，並在致詞時表示，北京2019年停止了觀光交流，從旅遊消費來看，台灣遊客到大陸消費一年約800億元新台幣，大陸遊客來台灣消費一年約700億元台幣，約莫對等。

鄭文燦提到，目前兩岸有15個航點，載客率大約4成到5成，所以勢必要開放觀光交流，才可能達成北京所設定的30個航點，因為現在沒有團客，希望觀光交流能夠健康有序恢復，這仍是期盼的課題。

▼海基會。（圖／記者謝婷婷攝）

▲海峽交流基金會,財團法人海峽交流基金會,海基會,半官方機構,中國大陸和海基會的對口機構是海峽兩岸關係協會。（圖／記者謝婷婷攝）

鄭文燦指出，陸生的部分，目前碩博班大約2000多人，學位生納入健保也在今年一月實施，希望用更公平的政策、更公平的待遇，替陸生開放、恢復建立一個基礎。

對於恢復陸客來台及陸生來台，鄭文燦強調，健康有序的交流是他們要的，走向全面開放，不管是航點擴充，團客互訪，都是正確的方向，「事實上，我們也已經準備好。」

至於我方的赴陸禁團令有無可能先行鬆綁，鄭文燦說，只要雙方有對等善意，一切都好談。

鄭文燦目前已內定擔任海基會董事長，預計6月海基會召開董監事聯席會議，完成法定程序後將正式上任。

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