▲行政院長陳建仁率領內閣官員總辭，於大門前合影。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大陸國台辦15日宣布將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川5名台灣名嘴及其家屬，批評其攪動兩岸敵意，傷害兩岸同胞感情。對此，準海基會董事長、行政院副院長鄭文燦16日在行政院會後受訪表示，這些做法在台灣是不容易得到支持的，希望能秉持「互相尊重、善意對等」的方向走，這才是大方向。

針對國台辦宣布懲戒5名台灣名嘴，鄭文燦說，支持任何有助於兩岸更和平、更對等、更善意的方向，不利於兩岸發展而且不符合自由民主原則的任何做法，會傷害了兩岸之間的互動，這些做法在台灣是不容易得到支持的，希望能秉持互相尊重、善意對等的方向走，這才是大方向。

國台辦新聞發言人陳斌華昨指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華接著說，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。他並強調，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害；輿論不是法外之地；任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。