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大陸 大陸焦點 特派現場

期許520後的兩岸往正向走　海基會：務實溝通不該設置政治前提

▲▼ 海基會發言人蔡孟君 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 海基會發言人蔡孟君 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

行政院副院長鄭文燦520後將出任海基會董事長，傳出有率團前往大陸的可能性，以及對於未來新團隊交接後，兩岸新期許又是什麼？海基會發言人蔡孟君今（16）日也指出，希望兩岸往正向走，務實的溝通不該設置任何政治前提，雙方心存善念與對等，才會相向而行。

被視為民進黨內部少數「知中派」的鄭文燦，接任海基會董事長是否有機會率團訪問大陸？對此，蔡孟君今被問及此事看法，首先強調，「希望兩岸關係能越來越朝正向，有良好互動。」

蔡孟君也指出，如果真的可以這樣（條件成熟），未來各式各樣交流跟互動自然而然也會發生，至於會是什麼樣型態，還是要看當時整體氛圍，才有比較清楚的想法或做法。

由於今天是520之前海基會最後一場例行記者會，談及對於未來兩岸關係的期許？蔡孟君說，政府一貫立場認為，兩岸溝通不應該設置任何政治前提，雙方要心存善念、累積善意與對等，才會相向而行，以人民福祉為優先，務實溝通對話，共同尋求兩岸和平穩定的共存之道。

蔡孟君也相信，海基會始終站在服務兩岸民眾的第一線，做好每一項工作任務，這些都是善意的累積，有助於推動兩岸關係良性互動。

日前鄭文燦的談話也同樣強調，能否春暖花開要看雙方互動的結果，善意互動、對等互惠，是基本的前提，「我們希望能夠回到健康有序的交流，不論是觀光交流或者人員交流都是一樣的」。

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