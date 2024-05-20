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大陸 大陸焦點 特派現場

樂見賴清德重啟觀光和陸生來台　賴正鎰：絕對有助於兩岸對話

▲▼ 劉兆玄、賴正鎰、吳家瑩、徐旭東、兩岸企業家峰會年會、南京、2023 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 賴清德拋出重啟兩岸觀光與陸生來台善意，鄉林集團董事長賴正鎰認為有助於兩岸對話。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

總統賴清德今天520就職演說對岸釋出善意，拋出兩岸重啟對等觀光，以及讓陸生來台就學。商總榮譽理事長賴正鎰稍早也表示，樂見賴總統向對岸釋善意，絕對有助於加速兩岸對話及和平穩定。他也認為，「賴清德必須思考是當全民的總統，而非民進黨的總統。」

對於賴清德要打造「民主和平繁榮的台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟」，商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰認為全民拚經濟才是現階段最需要的，台灣需要加快開放與創新腳步，疫情已耽擱三年多，世界各國都在加速開放，擁抱世界，只有兩岸穩定、台灣經濟才有未來。

賴正鎰對新政府也提出五大建言，首先，必須要在兩岸政策展現善意，全面開放兩岸旅遊與恢復官方對話，兩岸全面開放團客與自由行旅遊，恢復到馬英九時代對飛航班數量與城市。

其次是穩定的供電及不漲電價，核電每度只要1.5元，綠電卻要5.5元，加速儘速檢討能源政策，調整火力發電50%、核電20%、再生能源30%的發電比例，才能維持15%安全備載容量。

第三是台灣爭取加入CPTPP與RCEP等國際貿易組織，爭取更多出口貿易額與關稅互惠，持續應借重ECFA、立法院應儘快審議通過兩岸協議監督條例，並在539項早收清單之上，繼續擴大談判服貿與貨貿，重視大陸14億人口市場，兩岸攜手賺世界錢。

第四是加速開放金融政策，讓台灣取代香港，成為亞太金融中心，不要被新加坡搶走。第五是借重台灣是半導體科技島的實力，成為AI伺服器主要輸出國之外，也要重視生醫科技與AI創新科技扶持政策。

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