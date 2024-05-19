比墾丁還多台人？飛沖繩「1景象」他傻了　大票共鳴笑：真的

▲原PO去沖繩玩。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近去沖繩，在路上隨便逛，發現不管到哪，幾乎都能聽到台灣腔的中文，不禁直呼「感覺台灣觀光客都快比墾丁還多了，怎麼會這麼誇張？」話題引發熱論。事實上，網紅作家黃大米日前去沖繩旅遊時，也發現到處可以聽到國、台語，笑虧「真的很像在墾丁！」

原PO在PTT的Gossiping板問卦「沖繩怎麼比墾丁還多台灣人？」文中直呼，「話說最近去沖繩，路上隨便逛不管到哪，幾乎都是台灣腔的中文」，感覺在沖繩的台灣觀光客超多，忍不住打趣，「都快比墾丁還多了，怎麼會這麼誇張？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，眾人紛紛留言，「好玩便宜」、「沖繩來回機票現在很便宜啊」、「這樣就不怕人生地不熟了，不好嗎？」「東京也是，講中文的人很多，不確定是不是都是台灣人。」

事實上，網紅作家黃大米4月也曾在粉專表示，在沖繩看到一群人排隊買東西，好奇上前看，並隨口說了一句「這是什麼啊？」沒想到，前面的人秒回頭，用中文跟她解釋。當下她瞬間有種好像有出國，又好像沒有出國的感覺，不僅到處都可以聽到國語跟台語，還能一起併單，湊免稅的額度。

更爆笑的是，當黃大米反問對方是哪裡人，一個回「你哪裡人，我台中啦」，另一個說「我高雄」，再度讓黃大米笑呼，「真的很像在墾丁！」貼文吸引6千人爆共鳴，「在大阪的環球影城玩也是這情況，排隊時都不斷聽到台灣腔的中文，有一種根本沒出國的錯覺」、「第一次去沖繩發現前後左右都在講台語。」