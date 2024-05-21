立院外集結3千人！苗博雅轟黃國昌：10年前夥伴跟國民黨站一起了

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

記者張乃文／台北報導

立法院17日因處理「國會改革」相關法案，立法院今（21）日續審法案，據稱3千位民眾聚集於立法院外，高舉「沒有討論不是民主」、「拒絕濫權」等標語。而台北市議員苗博雅在中午12點左右到場，她表示10年前國民黨也說一切合法、10年後同樣說詞輪迴，但差別在「我們還在這、有些10年前的夥伴已經跟國民黨站在一起了」。

▲立法院外場外陳抗民眾。（圖／記者黃克翔攝）

苗博雅今日現身立法院場外，她提到，相隔10年又回到立法院外，超過3千名市民聚集關心立法院的情況，但在追求國會改革目標的這條路上，我們看到的幾乎從頭到尾是背離國會改革方向。

苗博雅說，所謂法治不是用法律叫人民臣服的工具，而是用法治的核心精神作為社會運行的原理。她說，10年前，國民黨也說過，一切合法、沒有違反議事規則，但10年後同樣說詞、同樣輪迴，「唯一差別是，我們還在這，但有些10年前夥伴已經去跟國民黨站在一起了」。

苗博雅說，無論過去夥伴如何選擇，法律精神不會變、實質程序正義也不會改變，但現在多了一句「你要去看直播」。她提到，現在在立法院發生的事，歷史上極為罕見，過去都不曾出現過的「七大程序黑箱組合拳」。若成為慣用程序，所有實質審查、法案辯證等，都會被架空。

▲▼立法院外場外陳抗民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼立法院外場外陳抗民眾。（圖／記者黃克翔攝）