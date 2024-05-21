公海獺沒性慾！變「草食男」不交配　日專家憂：幾年後恐消失

▲全日本各地水族館只剩3隻海獺。（圖／／toba_aquarium.official）



記者王佩翊／編譯

日本三重縣鳥羽市的鳥羽水族館宣布，正式任命20歲的人氣母海獺「梅伊」（メイ）成為「鳥羽市故鄉應援大使」，以向全國宣傳鳥羽的在地魅力。事實上，鳥羽水族館曾經引發全國「海獺熱潮」，鼎盛時期全日本各地水族館共飼養了122隻海獺，如今卻因為公海獺不發情，逐漸「草食化」，以及母海獺沒有母乳餵養小海獺，導致數量迅速減少，只剩下3隻海獺。

根據《讀賣新聞》報導，鳥羽水族館20日舉行「大使」委任儀式。梅伊的飼養員石原良浩送給梅伊一個寫著「任梅（命）書」字樣的冰淇淋蛋糕。梅伊隨即將蛋糕上的日本龍蝦放在肚子上，一下就吃掉了。另一隻16歲母海獺「奇拉」（キラ）也同樣出席了委任儀式。

鳥羽水族館館長若井嘉人表示，「我非常高興，能讓海獺作為鳥羽的品牌，向全國宣傳我們的城市。」鳥羽市市長中村欣一郎則稱，「希望能夠利用梅伊的高人氣，向各地推廣鳥羽的資訊。」

梅伊的宣傳大使任期將持續至2027年3月底。在此期間，梅伊將參加各種線上宣傳活動。鳥羽市政府也計劃與鳥羽水族館合作，利用梅伊肖像製作員工名片、新奇小物，並推廣故鄉納稅計劃。

值得注意的是，日本在鼎盛時期，全國各地水族館的海獺數量曾經達到122隻，但如今卻只剩鳥羽水族館的2隻母海獺和福岡市海洋世界海之中道的1隻17歲公海獺「利洛」（リロ）。

根據日本動物園水族館協會的資料，1994年是日本海獺數量的高峰期，但隨著母乳不足、公海獺「草食化」不發情等問題，繁殖出現困難，海獺數量逐漸減少。

此外，美國禁止出口海獺也對此造成了很大影響，使得日本從海外取得海獺的難度提高。雖然北海道東部海域仍有野生海獺存在，但根據明治時代起便制定法律，禁止捕捉海獺。

母海獺16歲之後就不再具有繁殖能力，因此目前僅剩的3隻海獺要繁殖後代幾乎是不可能的。由於海獺的平均壽命大約為20歲，未來幾年內日本水族館將會面臨海獺數量歸零的慘況。