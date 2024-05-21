飛機空中嚴重搖晃！空姐廣播顫抖喊「吃壞肚子」　被迫返航降落南韓

▲美國聯合航空今年以來飛安事故頻傳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國聯合航空今年3月以來發生一連串事故，繼先前起飛後引擎起火燃燒迫降、起飛後輪胎掉落等，最近又傳出從南韓仁川飛往美國舊金山的班機，因為機長和多數空服人員「吃壞肚子」引起嚴重腹痛，機身開始嚴重搖晃，最終導致班機被迫從日本返回南韓，官方證實是食物中毒惹的禍。

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓航空業界昨（20）日透露，19日上午11時30分一架美國聯合航空的班機UA806準備從南韓仁川起飛前往美國舊金山，豈料當班機飛行至日本宮城縣仙台市東側海域時，卻突然「掉頭返航」，最後返回仁川機場降落，從Flightradar24可以觀察出完整航線。

某名乘客事後在社群平台Instagram上傳影片，可以從影片裡聽到空服人員艱辛地向乘客們廣播的聲音，「今天我們這架班機將返回仁川。因為空服人員和機組人員吃完飯後嚴重腹痛，沒有其他辦法了！一旦飛機平安降落、抵達登機口，將會有地勤協助各位旅客變更旅行計畫。再次向您致上萬分歉意。」

從影片中可以聽到，空服員在廣播時聲音不斷顫抖，似乎因為劇烈腹痛而難以發言，而機身甚至還出現劇烈搖晃。

▲美國聯合航空原預計從仁川飛往舊金山，最後在日本掉頭返回降落仁川。（圖／記者羅翊宬繪）

報導指出，事後該架班機回報返航原因時，以「其他事項」的選項進行彙報，並未公開表明是因為食物中毒，因此目前尚未得知機長、機師、空服人員等到底是因食用飛機餐而吃壞肚子、亦或是在外部用餐而吃壞肚子。

網友留言推測，機上人員可能是因為在外頭吃壞肚子，才會因此食物中毒。

聯合航空事後向《朝鮮日報》證實，「UA806因為機長和其他空服人員出現食物中毒的現象，才會決定讓飛機返航。目前聯合航空正在調查詳細的事發原因。」

據悉，聯合航空從今年以來便不斷出包，包括3月4日有班機起飛後引擎著火而緊急迫降、3月7日起飛後輪胎脫落、3月8日在地面滑行時衝出跑道、3月8日因液壓系統出問題而緊急迫降、3月9日燃油警告燈亮起而返航。