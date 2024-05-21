日韓派國會議員出席賴清德就職典禮　觸怒中國大使館發文抗議

▲賴清德、蕭美琴20日就任中華民國正副總統，日韓皆派遣人員出席。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

我中華民國昨（20）日迎來總統就職日，賴清德、蕭美琴就任正副總統，除了日本派遣跨黨派「日華議員懇談會」31名國會議員訪台出席，南韓也依照慣例派遣駐台代表和國會議員出席就職典禮，豈料此舉卻觸怒北京當局的敏感神經，中國透過大使館向日本與南韓表達嚴正抗議、譴責。

根據日媒《時事通信社》，針對日本派出30人以上的跨黨派國會議員出訪台灣出席中華民國新任正副總統就職典禮，中國駐日大使館向日方提出交涉、表達嚴正抗議，「（日方此舉）不顧中方強烈反對，向台灣當局傳達錯誤信號（訊號），嚴重干涉中國的內政」。

中國駐日大使館強烈譴責，表示將採取所有可以動用的手段，呼籲日方停止「越線挑釁」。

中國駐日本大使吳江浩20日出席座談會時，便針對日本派出國會議員出席中華民國正副總統就職典禮一事，以強烈的措辭表達抗議，警告日本別在台海議題上玩火，「（日方）此舉傳達極為錯誤的政治訊息。日本一旦企圖『分裂中國』，恐將導致日本民眾陷入一片火海」。

根據韓媒《韓民族新聞》，在此次賴清德總統的就職典禮，南韓則是依照過往慣例，並未正式派遣政府代表團，僅派韓國駐台北代表部代表李殷鎬出席，而來自南韓執政黨國民力量的國會議員趙慶泰則以「韓台議員親善協會」會長的身分訪台出席，此舉同樣激怒北京當局。

中國駐韓大使館今（21）日透過臉書發文，針對趙慶泰等國會議員「竄訪」台灣一事堅決表達譴責和抗議之反對立場，「韓方行徑公然違反『一個中國原則』和中韓建交公報，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號（訊號），同中韓戰略合作夥伴關係背道而馳。我們敦促韓方，不得以任何形式干涉中國內政。」