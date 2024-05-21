富士山掰掰！　日本河口湖超商「黑幕」架好了

▲日本河口湖超商前的黑幕於21日架設完成。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本河口湖車站外的一家羅森（LAWSON）便利商店，近年成為遊客拍攝富士山熱門景點，當地公所為了阻止遊客脫序行為，於21日正式安裝巨大黑幕，阻擋遊客聚集拍照。

▲位於河口湖車站附近的LAWSON超商，因其絕佳的富士山拍攝角度，成為遊客必訪的拍照打卡景點 。（圖／路透）



根據《產經新聞》報導，這家羅森（LAWSON）便利商店，因其絕佳的富士山拍攝角度，成為遊客必訪的拍照打卡景點，但隨著遊客數量增加，亂丟垃圾、擅闖民宅、不遵守交通規則等問題也接踵而至，給當地居民帶來了困擾。

▲▼富士河口湖町公所公所於21日上午8時正式派員在便利商店對面的人行道上架設了一面高2.5公尺、寬20公尺的遮光幕。（圖／路透）



先前富士河口湖町公所曾在該處增設「4國語言」的提醒看板，希望遊客能夠自律守規矩，但仍有大量脫序行為，因此公所於21日上午8時正式派員在便利商店對面的人行道上架設了一面高2.5公尺、寬20公尺的遮光幕，以防止遊客爭相拍照，減少對當地生活的干擾。

36歲的紐西蘭遊客認為，這裡確實能拍到經典的畫面，但也理解設置黑幕的原因。他還提到，前一天晚上嘗試趕在黑幕架起前拍攝富士山，當時現場人潮擁擠，場面確實頗危險。當地一位經營和菓子店的41歲居民則表示，希望黑幕能夠有效阻止危險行為。