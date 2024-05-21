哈瑪斯強逼8歲女童拍宣傳片！　以色列公布畫面痛批殘忍

▲8歲的以色列女童艾拉（左）和她的姐姐達夫娜（右）。（圖／翻攝自 IDF）



記者張方瑀／綜合報導

以色列軍方19日公布一段巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）的宣傳影片，影片中有2名被綁架的以色列女童對著鏡頭呼籲釋放人質。以色列軍方表示，目前2名女童皆已獲釋，但其家屬要求公開這段影片，以揭露哈瑪斯的殘忍與恐怖。

根據CNN報導，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，以軍找到了一段哈瑪斯的宣傳影片，影片中8歲的以色列女童艾拉（Ela Elyakim）和她的15歲的姐姐達夫娜（Dafna Elyakim）站在一面印有哈瑪斯標誌的旗幟前方。

這對姐妹去年10月7日在尼爾奧茲（Nir Oz）屯墾區的家中遭哈瑪斯綁架，作為臨時停火協議的一部分，姐妹倆已於去年11月26日獲釋。哈加里說，「艾拉的家人要求我們與全世界分享這段影片，以揭露哈瑪斯的野蠻和殘忍，請幫助我們依照艾拉家人的意願，將這段影片傳到世界各地。」

艾拉在影片中用希伯來語說，「我叫艾拉，是Noam的女兒，今年8歲，我要求釋放我們，我是哈瑪斯的人質。」哈加里表示，「8歲的艾拉告訴我們，哈瑪斯恐怖份子強迫她照著劇本念，強迫她換衣服，強迫她一遍又一遍地重拍這個可怕的場景。」

在去年11月的臨時停火協議中，有100多名以色列人質被釋放，但以軍指出，目前仍有132名人質被困在加薩，據信其中40人已經死亡。