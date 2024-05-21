川普「外交顧問代表團」秘訪以色列　會見總理納坦雅胡

▲川普時期的3名成員20日前往以色列，並會見了總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

知情人士透露，美國前總統川普時期的3名成員20日前往以色列，並會見了總理納坦雅胡與其他重要政治人物，而此行的主要目的之一是深入了解以色列國內局勢。

根據《路透社》報導，知情人士指出，此次前往以色列的代表團成員包含川普政府時期的最後一任國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、前駐阿拉伯聯合大公國大使拉科塔（John Rakolta）與前美國駐瑞士大使麥可穆倫（Ed McMullen）。

▲美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）曾訪台參加活動。（圖／記者湯興漢攝）



知情人士透露，這次的行程並未對外公開，代表團成員除了與納坦雅胡會面外，也見了在野領袖拉皮德（Yair Lapid）和其他以色列官員，而此行的主要目的之一是更深入了解以色列複雜的國內局勢。

報導指出，這是川普的盟友們首次作為有組織的代表團出國會見外國官員，情況相當罕見；尤其目前正是以色列和拜登政府因加薩戰爭陷入緊張關係的時刻。

目前尚不清楚川普的盟友代表團和以色列當局的談話內容，知情人士表示，代表團並未按照川普的要求行事，也沒有特別向以色列官員傳達訊息，但這些人都是川普的非正式顧問，因此川普可能會收到相關的談話紀錄。

在加薩戰爭爆發初期，拜登政府堅定地支持以色列，但近幾個月也對戰況表示擔憂，更在月初以色列擴大襲擊加薩南部城市拉法後，暫停向以色列運送數千枚炸彈；川普當時指責拜登拋棄盟友。

針對此次川普盟友代表團出訪，白宮和以色列總理辦公室皆未做出回應。