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遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹葬禮「數百人送行」　父慟：沒保護好妳

▲德籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）。（圖／翻攝自X）

▲ 夏妮參加音樂節不幸遇害，畫面震驚全球。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以德混血刺青師夏妮（Shani Louk）去年10月參加以色列南部「超新星」音樂節，遭哈瑪斯擄走殺害，全身遭扒光遊街的畫面震驚國際。她的遺體事隔多月在加薩尋獲，終於得以安葬，19日葬禮當天有數百人參加，在眾人的哀悼中安息。

綜合《紐約郵報》等外媒，夏妮遺體17日由以軍在加薩走廊尋獲，得以運回以色列交還家屬，葬禮19日在西瑞吉姆鎮（Srigim）舉行，有數百人到場哀悼。

▲▼德籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）葬禮，數百人哀悼送行。（圖／路透）

▲▼德籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）葬禮，數百人哀悼送行。（圖／路透）

▲▼德籍以色列裔女刺青師夏妮（Shani Louk）葬禮，數百人哀悼送行。（圖／路透）

▲ 夏妮的葬禮有數百人參加，民眾不禁流下眼淚。（圖／路透）

父親尼希姆（Nissim Louk）在葬禮上悲痛表示，「希望妳能原諒我，我們不知道妳去那裡會有多危險，沒有意識到風險有多大。身為父親，我沒能保護好妳，原諒我」，「妳的死成為一種象徵，妳是恐怖黑暗中的光明。」

葬禮這天也是夏妮母親麗卡達（Ricarda Louk）的生日，她坦言不敢相信能領回女兒遺體，對她來說就像一份禮物。在葬禮上負責抬棺的哥哥阿米特（Amit）則表示，「我總是羨慕妳有那麼多活力，妳總是給我力量，我永遠不會停止想念妳」。

年僅23歲的夏妮不幸在去年10月7日的音樂節上遭哈瑪斯毒手，當時現場逾360人遭槍殺、毆打或活活燒死，事後網路上流出她遭哈瑪斯壓在車上，被脫到幾乎全裸遊街的畫面，點燃全球怒火。不久後以色列在附近尋獲她的一塊頭骨，證實她已經遇害。

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