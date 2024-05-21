重申少數服從多數　柯建銘二度登台激吼藍白「急著賣台嗎？」

▲立法院會逐條表決《立法院職權行使法》，民進黨團總召柯建銘發言。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈、袁茵、鄭佩玟／台北報導

立法院會上周五為「國會改革」法案爆發激烈肢體衝突，今（21日）繼續處理剩餘條文。為確保議事順利，國民黨與民眾黨立委7點搶佔先機固守主席台，反對修法的民進黨立委則包圍主題台，要求退回重審。民進黨團總召柯建銘兩度登台激動發言，強調民進黨團絕對少數服從多數，表決輸沒有關係，「請大家思考，有這麼急嗎？」、「你們在急什麼？急著賣台嗎？」

韓國瑜今天上午9點進入議場主持議事，邀請各黨黨鞭進入議場後方的會議室進行協商，但柯建銘並未離開議場。因此，韓國瑜約於9點半左右重回主席台，宣告繼續處理《立法院職權行使法》第25條二讀程序。在議事人員依法宣讀條文內容時，民進黨立委高呼「反對舉手表決」口號，強烈表達不滿。

隨後發言時間，柯建銘登台說，他代表民進黨團向國民黨團、民眾黨團提出最嚴重的指控，今天站在這裡，彷彿站在「中國人大」會場、香港立法會，佔領主席台的不是國民黨團或民眾黨團，而是中國國家主席習近平，因為「國會已死」。

柯建銘表示，沒有人能夠站在《憲法》的另一邊，國民黨與民眾黨已淪為「賣台集團」，假若沒有民主程序、沒有協商、沒有討論，國會已經死亡，「各位，這是歷史的一刻，也是國家生死存亡的一刻」；照程序來，民進黨團絕對少數服從多數，表決輸沒有關係，但是程序正義很重要，「我們謙卑的這種要求，有這麼困難嗎？」、「國民黨還有民眾黨，請你們想一想，賣台何在即？」但柯此語引發國民黨立委不滿，奚落批評：「造謠！」

隨後，由於韓國瑜要求將此案重復舉手表決，柯建銘情緒激動地二度發言說，民進黨絕對少數服從多數，「國民黨立委你們選立委，是為了維護國家安全，還是出賣台灣？」他說，「你們可以沒收國會，但是你們沒有辦法沒收民意的，多行不義必自斃！」