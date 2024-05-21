立院爭執不斷！謝龍介突唱「賴清德剛就職今就送終」　綠嗆：送國民黨

▲立法院長韓國瑜宣布休息。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵、呂晏慈、鄭佩玟／台北報導

立法院會今（21日）繼續處理國會改革法案，立法院長韓國瑜於9時上台表達自己有3個重點要講，認為全世界看不到台灣真善美，心裡很感慨等言論，但不斷被民進黨立委打斷，讓韓在9時11分宣布休息；而當藍綠白3方仍在議場僵持不下時，國民黨立委謝龍介突然開始大唱「清德兄剛就職今天就在送終」，民進黨則反嗆「送國民黨」。

面對藍白搶佔主席台，民進黨約於8時45分持布條走入議場抗議，大喊「反擴權、反黑箱、要審查、要協商、民主已死」等口號，藍白則回喊「要開會、要改革」。而韓國瑜9時抵達主席台，韓國瑜表示自己要講3個重點，請立委們安靜，「5月17日國會打架打得頭破血流，讓全世界看到的不是台灣的真善美。」

但綠委罵聲連連、不斷打斷韓國瑜發言，使韓先稱「我先講完，有意見再講」，並坦言自己內心真的很感慨，希望世界看到台灣是看到真善美跟優質國會，新總統昨天就職，如果今天又發生衝突，要怎麼交代？「所以誠懇希望所有委員⋯」，但韓話還沒講完，因綠委不斷高喊「退回重審、反黑箱」而被打斷。

韓接著要民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤管理秩序，更激怒民進黨立委們，藍委則加入戰場要綠委「尊重院長、尊重國會」，藍綠再度爆發口水。最終韓國瑜9時11分宣告，因民進黨團不同意，後續條文依照議事規則處理，接著休息。

當民進黨立委們持續喊口號，批韓國瑜沒收發言、沒收討論時，謝龍介突然大秀歌喉唱出「可憐喔！清德兄，剛就職今天就在送終！」而民進黨立委聽聞後，立刻回嗆「送國民黨喔！」