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藍源載人火箭送6乘客抵「卡門線」　90歲阿公上太空創紀錄

記者張靖榕／綜合外電報導

亞馬遜創辦人貝佐斯創立的美國航太公司「藍源」（Blue Origin），在近2年前的無人火箭測試中，遭遇失敗，去年再測試終於成功，而此次發射旅遊火箭，成功將6名旅客送上太空邊緣。

▲藍源載人火箭。（圖／路透）

CNN報導，「新牧羊人號」火箭與太空艙於美東時間20日，在德州西部一處私人發射場發射升空。藍源至今第七架載人火箭「NS-25」，太空艙載運6名乘客，分別為創投人安吉爾（Mason Angel）、法國手工晶亮酒廠「Brasserie Mont-Blanc」創辦人西榮（Sylvain Chiron）、軟體工程師兼企業家海斯（Kenneth L. Hess）、退休會計師夏勒、飛行員妥塔庫拉（Gopi Thotakura），以及杜懷特（Ed Dwight），美國退役空軍上尉，1961年被時任總統甘迺迪選為國家首位黑人太空人候選人。

《太空競賽》紀錄片中，杜懷特雖然在航空研究飛行員學校受訓完成，並獲得空軍推薦，但他最終沒能進入NASA的太空人行列，他後來成為了一名企業家和雕刻家，「我完全沒有想要當太空人，這是我人生清單中的最後一件事，但只要接受了挑戰，一切就都不一樣了。」

▲▼藍源（Blue Origin）時隔2年重新將6旅客送上太空。（圖／翻攝X）

▲▼藍源時隔2年將6名旅客送上太空邊緣。（圖／翻攝X）

▲▼藍源（Blue Origin）時隔2年重新將6旅客送上太空。（圖／翻攝X）

杜懷特最終完成了這項挑戰，並在高齡90歲的時候，登上藍源載人火箭，飛到太空邊緣，他也因此創下了太空探險最高齡紀錄。

此趟飛行，乘客以3倍音速的高速飛行，時速相當於3218.6公里／小時，火箭讓太空艙飛過太空邊緣的「卡門線」，那裡距離地球表面100公里，被廣泛認為是進入外太空高度，其中存在許多灰色地帶。

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