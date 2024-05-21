烏國戰情告急！澤倫斯基轟西方拖太久才決定軍援　擬讓北約幫攔飛彈

▲澤倫斯基接受路透採訪時，批評西方花太長時間才決定軍援，希望盟國更直接涉入戰爭。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基20日接受路透社訪問，對外揭露烏俄戰爭的現況，表示西方國家在對烏克蘭提供軍事援助的議題上，花費了太長時間才作出關鍵決定。他強調，烏克蘭需要更直接的幫助，以對抗俄羅斯的攻擊，同時他們也希望能使用西方武器來對付邊境附近的敵軍。

據路透社報導，烏克蘭目前正處於戰事爆發2年多以來最困難的形勢之一。雖然現在北部哈爾科夫（Kharkiv）的情況已逐漸受控，但東部頓巴斯地區（Donbass）的戰況卻愈來愈激烈，因此澤倫斯基呼籲美國等盟友加快向烏克蘭提供事援助。

澤倫斯基表示，他對西方國家援助物資的速度感到十分沮喪，尤其是在「愛國者」等防空系統的運送上，「這些支援都是向前邁出一大步後，又再後退2步」，認為西方盟國的每個決定都得晚上一年左右才有答案。

澤倫斯基指出，他能理解盟友擔心援烏的舉動會讓北約等國直接槓上俄羅斯，令局勢進一步升級，但他依舊希望盟友更直接地介入烏俄戰事，還提議鄰近的北約成員國軍隊在某些情況下，從烏克蘭領土上空協助攔截俄羅斯飛彈，「這不算是北約國家的襲擊，而是保護平民的必要措施」。

澤倫斯基也透露，烏克蘭現在正與西方盟友商討，利用西方武器攻擊俄軍在邊境，甚至俄羅斯國內的軍事設備，不過基輔至今尚未獲得積極回應。最後，澤倫斯基也談到了美國政治，表示自己不認為11月的總統選舉會帶來「極大風險」，但他對川普勝選後是否會持續援烏表示質疑。