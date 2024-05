川普老了嗎？演講到一半「當機30秒」發呆搖頭　民主黨譏像米奇

▲川普18日在德州全國步槍協會的活動上進行演說。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/綜合報導

美國前總統川普今年11月將代表共和黨角逐總統大選,然而日前他在德州所舉行的全國步槍協會進行演講時,讓現場觀眾等候超過2個小時才開始上台,且正當他滿嘴讚揚德州精神時,卻突然出現30秒鐘以上的「當機狀態」,隨後才搖了搖頭,此舉讓民主黨支持者抓準機會攻擊,直言川普簡直像「米奇」。

根據英媒《獨立報》,川普於當地時間18日前往美國德州的全國步槍協會進行演說,當中他讚揚了德克薩斯州勤苦耐勞的精神,「德克薩斯州的獨立精神是由牛仔、牧場工人、農場主,以及巡警、石油工人、士兵和勇敢的先驅們所鑄造的」,只不過此後他卻突然陷入超過30秒以上的靜默。

背景音樂仍在持續當中,只是「突然當機」的川普甚至還在期間內搖了搖頭,最後才又再繼續展開演說,強調美國如今面臨58年以來最嚴重的通貨膨脹、銀行倒閉、利率飆升等問題,「但現在我們是一個衰退的國家,我們是一個失敗的國家」。

BREAKING: Donald Trump just glitched out and froze at his rally tonight. He is clearly unfit for office. Retweet so every American knows Trump is senile. pic.twitter.com/QTa5qKNy8H