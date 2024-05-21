川普老了嗎？演講到一半「當機30秒」發呆搖頭　民主黨譏像米奇

▲川普18日在德州全國步槍協會的活動上進行演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普今年11月將代表共和黨角逐總統大選，然而日前他在德州所舉行的全國步槍協會進行演講時，讓現場觀眾等候超過2個小時才開始上台，且正當他滿嘴讚揚德州精神時，卻突然出現30秒鐘以上的「當機狀態」，隨後才搖了搖頭，此舉讓民主黨支持者抓準機會攻擊，直言川普簡直像「米奇」。

根據英媒《獨立報》，川普於當地時間18日前往美國德州的全國步槍協會進行演說，當中他讚揚了德克薩斯州勤苦耐勞的精神，「德克薩斯州的獨立精神是由牛仔、牧場工人、農場主，以及巡警、石油工人、士兵和勇敢的先驅們所鑄造的」，只不過此後他卻突然陷入超過30秒以上的靜默。

背景音樂仍在持續當中，只是「突然當機」的川普甚至還在期間內搖了搖頭，最後才又再繼續展開演說，強調美國如今面臨58年以來最嚴重的通貨膨脹、銀行倒閉、利率飆升等問題，「但現在我們是一個衰退的國家，我們是一個失敗的國家」。

BREAKING: Donald Trump just glitched out and froze at his rally tonight. He is clearly unfit for office. Retweet so every American knows Trump is senile. pic.twitter.com/QTa5qKNy8H — Biden’s Wins (@BidensWins) May 19, 2024

由於現年77歲的川普總是在競選活動時，出言攻擊81歲的現任總統拜登年紀大、精神狀況不佳，無法擔任總統的角色，因此川普這次在德州演說時失態的行徑，立刻引來拜登與民主黨支持者們猛烈的抨擊，認為川普才最不適合擔任總統，社群平台X的網友留言狂酸，「他是在學『米奇』嗎？」

據悉，「米奇」指的是參議院少數黨領袖米奇•麥康諾（Mitch McConnell），現年82歲的他也曾兩度在公開演說時突然靜止。

報導指出，其實此次是川普在兩天內第2度發生「突然發呆」，此前川普在全國步槍協會的另一場演講中，也曾突然停下來、驅趕一隻在周圍飛來飛去的蒼蠅，拜登的民主黨總統輔選團隊便在明尼蘇達州晚宴演說時，以此攻擊川普「過於衰弱」，認為川普演講時過於依賴講台，還差點跌倒。

川普的支持者則憤怒地辯護，認為川普之所以突然停下來，是因為他正在「聆聽」。一些支持者推測，可能是因為提詞機發生故障，川普才會沮喪搖頭；另一部分人則認為，川普可能是在做效果。