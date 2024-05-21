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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院大戰一觸即發！　傅崐萁率藍黨團喊話民進黨：請排隊進場

▲▼國民黨立委手挽手擋在議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委手挽手擋在議場大門。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院日前爆發大規模的肢體衝突，藍白2黨力推國會改革修法，引爆朝野大戰，衝突過後朝野都未讓步，立法院在新總統賴清德宣誓就職隔天，續審國會攻革法案，場內朝野衝突可能再起。國民黨團總召傅崐萁今（21日）表示，希望民進黨學會排好隊，井然有序、愉快的進場。

▲▼國會改革亂鬥 國民黨團記者會 傅崑萁等。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁率國民黨團喊話民進黨尊重民主制度。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院今日繼續審查藍白陣營提出的國會改革修法案，總統賴清德在520宣誓就職演說，針對國會3黨不過半，呼籲立法院議事運作應遵守程序正義，合乎憲法，秉持人民至上、國家優先的精神，「國政自然順利推展」。

傅崐萁表示，昨天賴清德正式就職，這是一個新政府與新國會，國人期待政治更加廉潔、政府更加有效能，讓弊案、腐敗行為能夠不再發生。國民黨主張讓國會有能、人民有權，落實聽證調查權，上禮拜通過部分條文，預計在今天三讀通過。昨天很高興聽到賴清德說，少數服從多數就不會有衝突，也要呼籲民進黨當家不鬧事。

傅崐萁指出，國民黨清晨就在這裡排隊，按照遊戲規則走，很高興聽到賴清德說要有程序正義，國會改革相關法案在司法委員會依法討論詢答，民進黨卻提出超過40次散會動議，希望經過委員會正式審查，逐條討論，也經過召委吳宗憲召集協商，以及和院長召集協商討論，而且在院會逐條處理過程中，也都讓立委發言，「希望國會是一個新一代的政府跟國會，不能讓台灣國會變成國際運動頭條新聞，必須讓國人耳目一新，儘快回歸國人殷殷期盼的國會改革法案。」

最後，傅崐萁重申，立法院應展開新氣象，民進黨要遵守賴清德對全國國人的宣示。民主國家就是要照制度走。希望民進黨排好隊，井然有序、愉快的進場。

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