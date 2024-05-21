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分手後5星座「最會假裝快樂」！　玩得多瘋心就有多痛

笑容，微笑，開心。（圖／取自LibreStock網路）

▲分手後有些人假裝快樂、過得比以前更好，只是掩飾內心的傷。（示意圖／取自LibreStock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

分手是令人難過又難熬的過程，每個人面對分開的態度不一樣，有人很憂鬱、像灘爛泥一蹶不振；也有人不想讓外人看見自己的脆弱，因而假裝快樂。占星YouTuber安德魯的賤聲房盤點「5大星座」分手後看起來過得比以前快樂，事實上都是假裝的，只為掩飾內心的傷痛，你就是這樣的人嗎？

安德魯統整分手後最會假裝快樂，卻真心難過的「5大星座」。除了參考太陽星座外，一定要把月亮參考進去：

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1.雙子座

別看雙子座在歷經分手時總表現出一副無所謂、不在乎，好像沒心沒肺，其實這是他／她最強的偽裝。如果看到雙子座失戀沒什麼太大變化，正常過日子，代表他／她對這段感情沒那麼認真。真正愛過的雙子座，失戀的痛只有他／她自己知道，雖然看不到悲傷的那面，但能發現他／她總是把行程排得滿滿滿，甚至會玩得更瘋，以治癒難過的心情。

雙子座是典型的玩得越瘋，內心越難過的星座，在「假裝快樂」這方面是翹楚，這是他／她麻痺自己的方式。所以別再傻傻看雙子座分手後好像過得很開心、積極表現出過得很好的樣子，事實往往相反。

2.處女座

處女座很多時候都是在自欺欺人，當驚覺愛情出現裂痕，仍想把握每個機會再努力看看，等到真的分手了，才試著把感情慢慢收回，理智也才一點點恢復。分手後的他／她在假裝快樂時多少有點報復心態，就想證明「你跟我分手是錯的」、「跟你分手我會過得更好」，即使心裡再痛也極少讓人看到他／她脆弱的模樣。

失戀後能在最短時間、用最快速度讓自己恢復原狀的處女座，會轉移注意力，全心投入工作、好好照顧自己，過去為了談戀愛一心一意照顧對方，卻都忘了自己。分手後才懂得把重心轉回自己身上，多寵愛自己一點，假裝自己過得很好，讓對方後悔離開他／她。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲獅子座外表看起來陽光，但失戀後的心情就像在下雨。（示意圖／記者周亭瑋攝）

3.獅子座

分手時，很多獅子座礙於面子問題，因此很多內心的感覺與在乎都不會表現出來，常常抱持著「沒有你，我可以過得很好；但你沒有我，你一定會很慘」的心態。分手後營造更強大的氣場，哪怕心裡再難過、再受傷，就會表現得越強大。

別以為獅子座很直接，他／她在面對感情時常常詞不達意，愛得很深卻不說，讓人看了好心疼。當發現獅子座分手後看起來過得比以前還要開心快樂，一定要多去關心他／她，因為外表看起來陽光，內心絕對在下雨。

4.射手座

外人看來在感情中漂泊不定、有點花心的射手座，當認真喜歡上一個人絕對是全心全意，屬於愛到卡慘死、失去判斷力的類型。然而當面臨感情走不下去，射手座也會做出些反常行為，甚至說出傷人的話逼你離開。分手後則屬於麻痺自己的一群，跟好友出去玩到瘋，把時間填滿、讓自己很忙，無法想那些傷心難過的事。

也有一類的射手座，則是把自己關在房間裡自怨自憐，等傷心難過夠了，才明白日子還是得過，會努力振作讓自己回歸正常，表現出把生活過得更多采多姿的假象。為了掩飾難過，平時出去玩沒在打卡的他／她，也會在個人社群平台上瘋狂曬照、更新動態，內心有多空虛，就會表現得多快樂。

▼失戀的射手座到處玩，讓自己沒有時間想那些傷心事。（示意圖／視覺中國）

▲▼喝酒示意圖、聚會、示意圖、酒。（圖／CFP）

5.水瓶座

平時就很會隱藏心事的水瓶座，更何況是分手時，假裝快樂、假裝無所謂，就是他／她的日常。失戀後的水瓶座異常冷靜與冷漠的態度，常讓對方懷疑「自己到底有沒有被愛過」。面對感情，很多水瓶座說不出真心話，明明愛得要死、不想分手，一旦對方提了也只能故作瀟灑大方，表達尊重，就算心裡千百個不願意，也不會表現出來讓你知道。

水瓶座不喜歡讓人發現自己太多的脆弱面與真實情緒，面臨分手時，看到的絕對是若無其事的他／她，只有在自己和自己相處時，情緒才會潰堤。水瓶座心思細膩又敏感，別看他／她臉上總是掛著笑容，真正了解他／她的人少，誤解他／她的人多，覺得不被理解已是常態，說出來也沒人能懂。但水瓶座非常在意每一段感情，假裝快樂只是用來掩飾內心難過情緒的手段。

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