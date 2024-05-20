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財神偏愛！農曆四月「4生肖」迎豐收　屬馬正財偏財旺到爆

▲千元鈔、鈔票（圖／ETtoday資料照）

▲農曆四月4生肖可望迎來財運大豐收。（圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

轉眼間2024上半年就快過完了，羨慕別人已經往前跨了一大步，自己卻還在原地踏步嗎？沒搭上發達列車的先別氣餒！《科技紫微網》點名4生肖在農曆四月（2024/5/8至2024/6/5）獲得財神偏愛，若能把握時機，可望迎來大豐收。

★ 正財最佳：生肖馬、生肖蛇

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☆ 偏財最佳：生肖雞、生肖龍

● 生肖鼠

外在環境黯淡，若無財務實權者，又不是特別瞭解市場的內幕操作時，不宜向外投資，但只要在熟悉的環境中運作，賺錢會輕鬆許多。本月肖鼠者對金錢的敏銳度強，會使用小聰明、小技巧來求財，不過要小心，聰明反被聰明誤，需謹防金錢在流動中遺失。這個月，你在可用資金上的周轉會比較靈活，得財機會佳，然而宜腳踏正道，才能看到資產明顯豐厚起來。

● 生肖牛

肖牛者此運的求財企圖心不夠強，由於落入了清閒安逸的生活狀態，會減少吃苦耐勞的精神，讓求財心和競爭力下降。倘若不積極營生，又無存款，恐有寅吃卯糧的現象發生！若你是生性鬥志旺盛者，逢此運可前往熱鬧的都市中競爭得財；生性安逸者，則行事保守為宜。

● 生肖虎

財神爺不準時，本月實際收益會比預期的少，在評估收益時還是別想得太過樂觀，以免期望愈高，失望愈大。至於你本月的消費模式，將會是「決定前搖擺猶豫，決定後義無反顧」。生活小節若如此行事，倒無傷大雅，但投資時也這樣觀望不定，資金投入後又不肯輕易離場，前者將讓你錯失良機，後者就只能認賠了事了。

● 生肖兔

這個月在求財道路上容易多受委屈，肖兔者「做人比做事重要」的特性會十分突顯，尤其需要學習向上管理，掌握老闆、客戶的胃口，迎合他們的要求，秉持「打不還手，罵不還口」的服務精神，保持友善愉快的合作關係，即可穩住財源。理財計畫可能出現小偏差，投資目標變得不確定，這主要是因為你很容易受到旁人言論的影響，投資決策搖擺不定，對於陷阱的抵抗力降低。做決定前，一定要仔細斟酌。

☆ 生肖龍

本月財神爺會賜予你幸運符咒，常會暗中給你送財！多努力充實財經知識，資產與財富會增值更快。家族背景良好者，可得家族庇蔭；背景平平者，憑著體力、技藝生財，也能賺到錢。此運對有餘力賺外快者也極為有利，多勞多得，肯努力的話，本月收入會相當的樂觀。

★ 生肖蛇

肖蛇者本月喜迎財神降臨！適合對外發展，且宜採取合作模式，最好與膽識大、有創意、金錢敏銳度強的夥伴合作，有人牽引，前進的方向會更明朗！經商者也宜尋覓新商機，有商品轉型、或多角化經營的跡象。不過，本月財富易攻難守，在財務處理方面，會因欠缺精密規劃、或是受到突發因素干擾，使規劃失準。此月應盡量避免擔任金錢調度之責。

★ 生肖馬

財運、事業雙豐收之運！易興起開創新方向的決心，並能開拓出可喜的局面。財氣旺旺，正財、偏財都有，若能掌握良機，必能迎來爆發。正財的多寡與活動力強弱有關係，愈動愈發，可經商，但不適合靜態、規律的求財方式。與其領死薪水，不如多創造獎金，若能增加人脈、並儲備技藝，能廣開財源。

● 生肖羊

財神爺最近心情不佳，管不上肖羊者的財運。更頭痛的是，麻煩事會趁此來鬧事，處理財務一波三折，不但辛勞，且是非很多，壓力相當大，也沒有解套方法，吃老本的機率很高。若沒有積蓄，只能儘量防止負債增加。需提醒的是，即便財務狀況不佳，也千萬別靠投機耍詐或旁門左道來求財，以免「螳螂捕蟬、黃雀在後」，會連到手的鈔票都遭人掠奪。

● 生肖猴

運勢上有機會撿現成，但是這些現成機會背後也潛伏著危機，莫貪小便宜、莫收取不義之財，方能遠離禍端。財運上，本月的致命傷是「求財容易守財難」，金錢流動性較大。投資理財宜短線進出，得財後宜見好就收、急流勇退，切莫貪心，方能保有本錢。

☆ 生肖雞

財氣非常旺盛，有大量進財的機會，而且求財方式與以往不同，你可能會斷然放棄舊財路。此運利於經商，尤其連鎖店創業者適合採取流行、先進的風格路線，越有特色，所賺越多！逢此運者，將有如覺醒的雄獅般野心勃勃，不滿意於領死薪水，若你有心尋覓更多的掙財管道，不失為增強財氣的好方法！但也別忽略周圍人的利益，若只存肥己之心，會使財神不屑眷顧。

● 生肖狗

求財要依賴巧思、智慧。本月肖狗者經營財富優於經營事業，常有得錢機會，卻不一定有順暢的事業運，因此較適合經手財務工作，例如：金融證券、債款追繳……等等領域。財務管理知識愈強者，財富累積的速度愈快，因為此運之財非開創之財，而是理財得宜所創造的財富！舉凡任職領高薪、父母給予援助、投資理財所創造的財富，皆是本月你可能的得財管道。

● 生肖豬

逢破舊布新之運，求財管道、事業方向有重新洗牌的機會。但並非亂洗一通，而是在舊有模式中尋求革新之道。洗牌的過程中，辛苦難免，金錢也會緩緩耗損，但若有膽識接受挑戰，就能大幅進步。本月得財能力平平，雖說節儉是蓄財的手段，不過這個月必要的開銷可不能省，太摳門的話，要當心人緣也會一起被你節省掉。

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