今「小滿」5生肖迎來人生大豐收　屬虎人氣旺、第一名四方來財

文／命理老師 邱彥龍

今（20日）小滿節氣，不但是新總統就職典禮，也是網路情人節，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有5生肖即將迎來人生大豐收，屬牛者四方來財，好運當頭；屬龍者想結婚生子會特別容易；屬雞者想換工作可成，屬鼠者雖會面臨一些難關，但可藉宗教力量挺過，屬虎者這段期間容易賺到快錢，人氣更旺，都可好好把握。

▲小滿節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（5／20～6／5）運勢最強5生肖，分別是：

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Top5 ：虎

屬虎的朋友在這段期間，貴人運和人氣運特強，容易賺到快錢，心靈層面也會提升很快，但要注意自己的言行，易犯口舌是非，千萬別因為講錯話把好事給砸了。

Top4 ：鼠



屬鼠的朋友在這段期間容易成為焦點，名氣大漲，海外、遠地或高等學習、宗教領域對你都有幫助，這16天情感的難過、開心、憤怒波動會稍微大一些，且要多注意身體，工作上也要小心，用錢更要謹慎。

Top3 ：雞



屬雞的朋友在這段期間先弱後強，有想換工作的念頭或升職的機會，都有貴人提拔，人緣運旺，特別容易出名，當然也有小人會很討厭你，但不用擔心太多，因為有無形的磁場在保護你，多往遠地走或多學習，能遇到好的姻緣或為工作帶來好成績，只要把握好在檯面上發光發熱的機會。

Top2：龍



屬龍的朋友在這段期間有正、偏財，不論事業或財運都很旺，感情緣和子女緣也很強，想結婚或想傳宗接代，都是個非常好的時機。

Top1：牛



屬牛的朋友在這段期間行動力超強，正、偏財運強，暗中也有貴人相助，事業財運都很旺，可以說四方來財，但也有料想不到的花費要支出，所以該節制的也要克制一下，別花過頭了。

▲屬牛朋友在這段期間正、偏財運強。（示意圖／免費圖庫pexels）



國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小滿節氣到來，一切皆在轉換中，之前處於低谷者，運勢即將開始上揚；之前位在高峰者，將開始下落，需步步為營，未來這22天如能平靜過關，請給自己掌聲，表示業障很少，但若有感覺運勢下滑者，可依照信仰多去教堂或拜觀音、王爺、城隍爺、關聖帝君、孚佑星君、天上聖母、四面佛、地藏王菩薩等，都會有很好的助力。

飾品方面，老師也建議這段期間可多戴木質飾品或翡翠、玉石、鑽石、寶石、黃金；服飾穿搭以咖啡色、黑色、深色的衣服或紅色內衣為佳，幸運物可選與『S』或『A』字樣有關者或選有老鷹圖騰的相關物品，能提升氣場，增加各種運勢。

▲小滿這16天前世今生累積的業障會大爆發。（示意圖／免費圖庫pexels）



邱彥龍老師提醒，小滿這16天前世今生累積的業障會大爆發，需要好好清掃，令人厭惡、感到惡毒、凶惡、說謊的人事物容易出現，輕生、貪婪、受傷會在檯面上顯現出來，內在改變才是根本。

由於小滿期間最旺的星是火星與海王星，因此相當有利於軍警、化學業、醫業藥業、酒店、船務運輸業、飲食業、石油業、液體行業及靈性行業，另外有7個星座也會在小滿這16天走好運，包括雙子座、水瓶座、牡羊座、天蠍座、雙魚座、巨蟹座、處女座，可好好把握轉運機會。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師