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試衣間突飄腳臭！她見「縫隙伸出手機偷拍」　霸氣壓頭20分鐘送辦

▲▼錢德勒發現自己試衣被偷窺後，氣得這名彪悍的媽媽將對方壓倒在地20分鐘，直到警方到場。（圖／翻攝自YouTube）

▲錢德勒發現自己試衣被偷窺後，氣得這名彪悍的媽媽將對方壓倒在地20分鐘，直到警方到場。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

美國媽媽錢德勒（Michelle Chandler）11日在科羅拉多州的商場試衣時，突然發現有一名偷窺狂躲在試衣間內偷看她換衣，氣得這名彪悍的媽媽立即制伏男子，並將對方壓倒在地20分鐘，直到警方到場將偷窺狂逮捕。

據福斯新聞報導，這起事件發生於萊克伍德（Lakewood）一家未具名的商場內。事發當時，擁有5個孩子的錢德勒，正為了母親節試穿一件新衣，但她卻突然聞到一陣腳臭味，於是她趁著脫褲子的當兒，彎下腰查看狀況。

錢德勒回憶，「當我彎腰查看時，沒想到居然看到一雙男人的鞋子，和一支正對著我的手機，我立刻反應過來我被偷拍了，於是我立刻抓住他，將他推倒在地，再用膝蓋頂著他的背，壓住他的頭，防止他逃走。」

商場的店員見狀，立刻協助錢德勒控制男子，直到商場的保全和警察在20分鐘後趕到現場為止。從現場影片可見，這名錢德勒猜測只有19歲的男子，在壓制過程中褲子掉了下來，裡面只穿著一條運動短褲。

錢德勒在接受採訪時表示，「這名少年需要為自己的行為負責，因為他的所作所為是不對的。」萊克伍德警方也向福斯新聞證實，他們已對這起事件做出回應，但這名嫌犯的具體身份尚未被完全掌握。

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