中國維修船在台海「定期隱藏位置」　美憂海底電纜遭竊密

▲美中互相防範。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

海底電纜作為網際網路骨幹，全球數據傳輸99％靠海底電纜，現在美國官員擔心，海底電纜容易受到中國維修船間諜活動的影響。中國控制的「中英海底系統有限公司」（SBSS），有多次對無線電、衛星追蹤服務隱藏位置的紀錄，美方認為中國可能暗中竄改海底電纜，繪製海底地圖，偵察美國軍事通訊網路外，還可能替中國軍方鋪設電纜。

《華爾街日報》獨家報導，美方官員指出，協助修復國際電纜的中企「中英海底」所派出的維修船，似乎多次隱藏其位置。透過船隻追蹤網站Marine Traffic的無線電和衛星資料進行分析，發現該公司旗下的「福海號」（Fu Hai，音譯）、「福泰號」（Fu Tai，音譯）等船隻位置，訊號會定期消失，尤其是在台灣、印尼和亞洲其他沿海地區作業期間，消失時間可能長達數天。

知情人士透露，「中英海底」為中英合資企業，中國國營企業「中國電信」長期持有51％股權，並且正在透過收購，企圖將英國「全球海事系統公司」剩餘股權收購。此外，官網也顯示，經營團隊中有一人為中國共產黨黨員，而美國政府雖然在2021年撤銷中國電信於美國的營運權，但並未限制美企與其合作。

此外，美國官員指出，電纜維修船也可能藉機以非法手段掌握海底資料流與繪製海底地圖，對美國軍事通訊網路進行偵察，甚至為中國軍方鋪設電纜。