大陸一口氣制裁3美企！　開罰單「對台軍售合約金額兩倍」

▲大陸商務部宣布對4美企制裁。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸商務部20日公布2024年第1號和第2號公告，宣布即日起將美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）、美國波音防務空間與安全集團（Boeing Defense, Space & Security）列入不可靠實體清單。通告顯示，大陸商務部指控3間公司的罪名為「對台灣地區軍售」。

大陸商務部在第1號公告中指出，為維護國家主權、安全及發展利益，依據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》等相關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等相關規定，決定將參與對台灣地區軍售的美國通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）、美國通用動力陸地系統公司（General Dynamics Land Systems）列入不可靠實體清單。

大陸商務部表示，將對上述2間公司採取以下處理措施，「禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高階主管入境；不批准並取消上述企業高階主管在中國境內工作許可、停留或居留資格。」

另外，大陸商務部還發布了第2號公告，宣布再將波音防務空間與安全集團列入不可靠實體清單。

通告稱，「為維護國家主權、安全和發展利益，根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國國家安全法》等相關法律，不可靠實體清單工作機制依據《不可靠實體清單規定》第二條、第八條和第十條等相關規定，決定將參與對台灣地區軍售的美國波音防務空間與安全集團（Boeing Defense, Space & Security）列入不可靠實體清單。」

通告表示，將採取以下處理措施，包括禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高階主管入境；不批准並取消上述企業高階主管在中國境內工作許可、停留或居留資格。」

值得注意的是，大陸商務部還對波音防務空間與安全集團處以罰款，「金額為《不可靠實體清單規定》實施以來對台軍售合約金額的兩倍。上述企業應自本公告公布之日起15日內，依相關法令辦理繳款。若逾期不履行本決定，不可靠實體清單工作機制將依法採取加處罰款等措施。」

大陸商務部強調，公告自公布日起實施。