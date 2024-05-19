加拿大「辦後事」超貴！　逾千具屍體放太平間無人認領

▲加拿大殯喪費用高昂，逾千具遺體無人認領。（示意圖／VCG）



實習記者任庭儀／編譯

加拿大無人認領的遺體數量近年大幅增加，主因在於殯葬費用太貴，辦一場葬禮要花費台幣將近30萬元，不少親屬坦言，無法負荷如此高昂的價格，只好讓家人的遺體存放於太平間，等候政府安排。

路透社報導，近來在加拿大舉行一場葬禮要花費約8800美元（約新台幣28萬元），相較1998年的6000美元（約新台幣19萬元）上漲近5成，讓加拿大民眾難以負荷。在多數情況下，就算當局聯繫上亡者的家屬，他們仍因各種原因無法認領遺體，其中最常見的就是財務問題。

加拿大安大略省首席驗屍官休耶（Dirk Huyer）指出，安大略省2023年無人認領的屍體有1183具，較2013年的242具增加近4倍。據該省官方規定，當親屬確認無法認領屍體，當地政府會與殯儀館合作，為死者簡單埋葬，埋葬前遺體將被保存於太平間或冰櫃。休耶說，「一個人死後沒有親友或其他人操辦後事，令人十分心痛。」

報導指出，由於醫院冰櫃無人認領的遺體數量驚人，紐芬蘭省開始建造遺體存放設施。該省在野黨﹑新民主黨領袖丁恩（Jim Dinn）則反駁，建造更大的儲存空間無法從根本解決問題，應該消除人們認領遺體的障礙，才能讓亡者擁有有尊嚴的葬禮。