女染愛滋照樣接客！「2年大戰211男」足跡遍布多地　恐已多人中招

▲美國30歲性工作者萊切斯明知自己感染愛滋病毒，仍接客超過200人。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國俄亥俄州性工作者萊切斯（Linda Leccesse）在明知自己感染愛滋病毒的情況下，仍與超過200名顧客進行接觸，如今當局警告與她有「危險交易」的人站出來接受檢測，以防病毒擴散。

據《紐約郵報》報導，2022年1月1日，30歲的萊切斯在接受愛滋病毒檢測後，被告知自己的檢驗結果呈陽性，但她依舊在接下來的2年間，與來自多個州的211名客戶進行接觸。

萊切斯是今年5月13日在街邊拉客時，被警方逮捕後發現她感染愛滋病毒。由於萊切斯早在2年前就清楚自己染病，但還是持續從事性交易，而被控犯下三級重罪。當局指出，萊切斯主要在俄亥俄州東南部與西維吉尼亞州接壤的小城市馬里埃塔（Marietta）招攬客戶，但據信感染者可能遍及東海岸多地。

華盛頓警方表示，由於這起案件的感染範圍可能涵蓋佛州到東海岸的多個地區，因此警方將與萊切斯的已知客戶聯繫，提醒他們進行愛滋病毒檢測，同時也敦促任何可能與她有接觸的人和當局聯繫。

當地衛生局也呼籲任何可能與萊切斯有過接觸的人對官員「保持誠實」，「衛生局將對所有資料保密，也不會對他們採取任何行動，我們希望萊切斯客戶的親屬及有過性接觸的人一同接受檢測。」