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社會 社會焦點 保障人權

確定回牢籠！洗錢大亨郭哲敏交保遭撤銷　提抗告被駁回

▲郭哲敏、張旭昇 。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲88會館負責人郭哲敏提抗告遭駁回。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，日前法院裁准讓他5000萬元交保、並配戴電子腳環監控，檢方不服提出抗告後，新北地院7日裁定2人應續行羈押禁見，郭提抗告，今（20日）高等法院認為延長羈押並無不當，駁回抗告，且不得再抗告。

被稱為「洗錢大亨」郭哲敏，因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，將自己或詐團的不法獲利匯回台灣躲避官方查緝，集團洗錢約台幣217億元，郭從中獲利約1.2億元，用來購買不動產、名畫或跑車，遭檢方偵辦。

但郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，逃亡海外遭通緝。調查局與刑事局駐外人員掌握郭男常在泰國、馬來西亞與日本3地往返，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，隔月（8月）10日將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在今年3月間提起公訴。

郭男經過羈押多時後提出聲請，獲得新北地院裁准5000萬元交保，限制住居，限制出境出海，並配戴電子腳鐐監控；同案被告張旭昇也獲得30萬元交保。新北檢不服，提出抗告，建請高等法院撤銷2人交保裁定，或增加交保金為郭男2億元以上、張男700萬元以上，並讓張男也配戴電子腳環防逃。

案經高院審理後，高院認為2人涉犯《銀行法》等罪，為本刑5年以上重罪、犯罪嫌疑重大。此外，2人有逃亡事實，也有事實足認2人有勾串共犯、證人之虞，撤銷原裁定，發回更裁。新北地院重開聲押庭後，認為原延長羈押裁定應繼續執行，因此被告二人續行羈押，並禁止接見通信。

郭哲敏不服提起抗告，稱並無逃亡、串證或滅證之虞，高等法院認為延長羈押2月，並禁止接見、通信，並無不當，駁回抗告，且不得再抗告。

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