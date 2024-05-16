快訊／悶殺親生小姊弟！中和狠媽凌晨遭裁定「羈押禁見」獲准

▲中和摩鐵雙屍案，生母蘇女移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、閔文昱／新北報導

新北市中和區摩鐵14日爆小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女15日做完筆錄，坦承因為生活壓力大，打算將兒女殺害後再輕生，但被來探視的閨蜜發現後阻止。蘇女15日下午移送新北地檢署複訊後，檢方認蘇女涉嫌重大，向法院聲請羈押。稍早法院裁定羈押並禁止接見通信。

法院指出，經訊問並參酌檢察官所提出之相關事證，認定蘇女所犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利及權益保障法第112條第1項前段成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，且所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，裁定羈押並禁止接見通信。

▲蘇女16日凌晨遭法院裁定羈押禁見獲准。（圖／記者戴上容攝）

回顧本案，36歲蘇女12日深夜帶著兒女前往中和一間摩鐵居住，13日閨蜜徐女帶著餅乾、餐點前往探訪，沒想到14日下午1時許，徐女再度前往摩鐵時，卻看到小姊弟全身發紫、明顯死亡，蘇女甚至打算輕生，徐男連忙制止，吵雜聲引來摩鐵人員注意，報警處理，悲慘案件就此曝光。

警方初步調查，蘇女在喝酒及吸食K他命後，先用枕頭悶死女兒，再輪到兒子；不過稍早檢方相驗屍體後，懷疑小姊弟生前疑似被餵毒，加上閨蜜徐女及徐女前夫曾是毒販，2人曾到摩鐵找蘇女，懷疑是共犯，目前以證人身分訊問中。