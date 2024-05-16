　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

12秒偷走8億元加密貨幣！麻省理工兄弟檔恐被關20年

▲▼比特幣。（圖／CFP）

▲麻省理工學院一對兄弟檔以新奇手法，在12秒內盜走價值8億新台幣的加密貨幣。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國司法院15日宣布，曾就讀麻省理工的兄弟安東（Anton Peraire-Bueno）和詹姆士（James Peraire-Bueno），以新奇的手法，在短短12秒內竊走價值2500萬美元（約8億台幣）的加密貨幣。兩人被控以電信詐騙和洗錢等罪名，若罪名成立，將面臨至少20年徒刑。

據外媒報導，兄弟倆曾就讀麻省理工大學，且前後就讀數學系及電腦科學系。司法部部長莫納科（Lisa Monaca）形容，這對兄弟是透過「精良的技術、前所未見的計畫，經過數個月的策劃，利用短短幾秒鐘的時間內成功執行」，在以太坊竊取價值2500萬美元的加密貨幣。

美國檢察官威廉姆斯（Damian Williams）指出，「被告的竊盜計畫等於是讓區塊鏈的完整性受到質疑」。起訴書指出兩兄弟的手法，利用MEV-boost軟體中存在的代碼漏洞，其為多數以太坊網絡中「驗證者」所使用的軟體，用來負責認證每筆加入區塊鏈中的新交易是有效的。

檢察官強調，這是如此「新型態」的犯罪手法，首次面臨刑事指控；此外，竊取這筆鉅額款項後，這對兄弟拒絕歸還的要求，而是將這筆加密貨幣透過洗錢以及手法藏匿。若每項罪名皆成立，兄弟倆將面臨超過20年的有期徒刑。

ET快訊
警匪追逐逮到「甩尾泰勒絲」！18歲辣妞被捕爆紅
女生創業「愛1行業」超好賺　全場認證
吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛
快訊／新北土城6里停水！
快訊／陳水扁特赦無望！　總統府4字一錘定音：無此決定
看到日本人夾菜過來「1 NG舉動」絕不能做！愛紗驚恐警告：超

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

警匪追逐逮到「甩尾泰勒絲」！18歲辣妞上銬影爆紅　本人抖音曝光

iOS 18新功能搶先流出！眼睛就能操控手機和平板

12秒偷走8億元加密貨幣！麻省理工兄弟檔恐被關20年

首次AI問題會談！美憂中國濫用　恐用來「顛覆國家選舉」

日本人妻遭尪羞辱　公公問「10萬生活費夠嗎」她懂了…結局逆轉

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

海灘渡假一半「旁邊在撒骨灰」！英家屬擅辦海葬　土耳其居民氣炸

7歲男童霸氣買「10條金手鍊」當教師節禮物！　超豪邁畫面曝

俄總統普丁：高度重視俄中關係　將與習近平談烏克蘭情勢

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

警匪追逐逮到「甩尾泰勒絲」！18歲辣妞上銬影爆紅　本人抖音曝光

iOS 18新功能搶先流出！眼睛就能操控手機和平板

12秒偷走8億元加密貨幣！麻省理工兄弟檔恐被關20年

首次AI問題會談！美憂中國濫用　恐用來「顛覆國家選舉」

日本人妻遭尪羞辱　公公問「10萬生活費夠嗎」她懂了…結局逆轉

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

想偷拍女性泡湯裸體　日本男自製「岩石相機」被一眼識破落網

海灘渡假一半「旁邊在撒骨灰」！英家屬擅辦海葬　土耳其居民氣炸

7歲男童霸氣買「10條金手鍊」當教師節禮物！　超豪邁畫面曝

俄總統普丁：高度重視俄中關係　將與習近平談烏克蘭情勢

新北海釣場男突倒地...無呼吸心跳　消防員CPR+AED救回一命

基隆幼兒海港初體驗　多元學習認識漁民生活

警匪追逐逮到「甩尾泰勒絲」！18歲辣妞上銬影爆紅　本人抖音曝光

《食尚》梁舒涵被捕捉「一喊卡秒變臉」！本人現身親回：感謝大家

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

印尼新總統10月將在新都上任　各項建設歡迎外人投資

基隆消防攜手企業防災演練　提升災害發生應變能力

羅蘭宣佈捐款212萬助花蓮賑災！　「多少對台灣報恩」親揭原因

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

即／斯洛伐克總理遭槍擊！緊急送醫

OL獻身客戶換工程！自豪喊：幫公司賺錢

42％愛穿UNIQLO　銀行員曝黑卡有錢人4特徵

泰國曼谷「考慮遷都」

行刺畫面曝！斯洛伐克總理身中5槍命危　兇嫌身分起底

防愛愛？巴黎奧運選手村房間曝光

台積電鳳凰城工廠爆炸　至少1重傷

斯洛伐克總理遇刺直升機搶救！府辦：生命垂危

男友洗澡「1舉動」！她嚇壞想分手　大票挺：真的噁

臨終病人發出嘎嘎聲！護理師揭死前喉鳴真相

「大衛魔術」驚爆性侵未成年！　16名女性控遭下藥猥褻

撞斷巴爾的摩大橋　21名船員還困在船上

美4月CPI降溫！美股收紅349點　台積電ADR漲2.39％

更多熱門

相關新聞

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

總統蔡英文原傳出可能在卸任之際特赦前總統陳水扁，但最終在內閣已總辭之下，無法完成，不過也意外讓扁案再度受到關注，而其家庭成員近況也引起外界好奇。回顧陳水扁當年第二任總統即將卸任之際，弊案纏身，最終判刑定讞入監，家族更牽連其中，讓曾權傾一時的「第一家庭」，成為了「第一貪家庭」。而經過16年，扁家每個成員也各自有了不同的際遇。

陳水扁有望特赦！吳淑珍仍有多案在身

陳水扁有望特赦！吳淑珍仍有多案在身

陳水扁4案有望特赦　4案停審中

陳水扁4案有望特赦　4案停審中

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

中資企業買地「挖礦」緊鄰美軍基地

中資企業買地「挖礦」緊鄰美軍基地

關鍵字：

麻省理工加密貨幣竊盜洗錢技術

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

快訊／陽明被跟進「關緊閉」！　明起至月底分盤交易

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面