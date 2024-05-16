12秒偷走8億元加密貨幣！麻省理工兄弟檔恐被關20年

▲麻省理工學院一對兄弟檔以新奇手法，在12秒內盜走價值8億新台幣的加密貨幣。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國司法院15日宣布，曾就讀麻省理工的兄弟安東（Anton Peraire-Bueno）和詹姆士（James Peraire-Bueno），以新奇的手法，在短短12秒內竊走價值2500萬美元（約8億台幣）的加密貨幣。兩人被控以電信詐騙和洗錢等罪名，若罪名成立，將面臨至少20年徒刑。

據外媒報導，兄弟倆曾就讀麻省理工大學，且前後就讀數學系及電腦科學系。司法部部長莫納科（Lisa Monaca）形容，這對兄弟是透過「精良的技術、前所未見的計畫，經過數個月的策劃，利用短短幾秒鐘的時間內成功執行」，在以太坊竊取價值2500萬美元的加密貨幣。

美國檢察官威廉姆斯（Damian Williams）指出，「被告的竊盜計畫等於是讓區塊鏈的完整性受到質疑」。起訴書指出兩兄弟的手法，利用MEV-boost軟體中存在的代碼漏洞，其為多數以太坊網絡中「驗證者」所使用的軟體，用來負責認證每筆加入區塊鏈中的新交易是有效的。

檢察官強調，這是如此「新型態」的犯罪手法，首次面臨刑事指控；此外，竊取這筆鉅額款項後，這對兄弟拒絕歸還的要求，而是將這筆加密貨幣透過洗錢以及手法藏匿。若每項罪名皆成立，兄弟倆將面臨超過20年的有期徒刑。