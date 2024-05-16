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屏東縣議長周典論治療心臟病求交保　法院裁定延押2個月

▲▼屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

▲屏東縣議長周典論。（圖／翻攝周典論臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣議長周典論涉及郭台銘總統連署書賄選被起訴遭法院續押，日前以希望保外就醫，以治療心臟疾病聲請交保，屏東地方法院合議庭今(16)日裁定，延長羈押2個月，可抗告。

裁定書指出，周典論因違反總統副總統選舉罷免法案件，於2月22日訊問並參酌卷證後，認其涉犯總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款交付賄賂使人為特定人連署罪之嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，有羈押之原因及必要，依法裁定自同日起羈押3月，並禁止接見、通信在案。

周典論於羈押期間即將屆滿，5月7日訊問被告，被告表示希望保外就醫，以治療心臟疾病；其辯護人則以本案有多項程序瑕疵，且有證據顯示部分起訴事實與選罷法第87條的構成要件不符；同案被告之筆錄清楚，被告無與同案被告勾串之事實，無羈押之原因；本件被告所涉犯者並非重罪，羈押已達4 個半月，其他同案被告皆緩起訴，對被告羈押不符合比例原則；被告現罹有心臟疾病，需要保外就醫等情，認為不應延長羈押。

惟周典論於本案中交付新臺幣(下同)500萬元予同案被告周品全之目的，依多位證人陳述，是要以每人500元之代價，取得1萬份連署書，此與被告辯稱是要給連署人員的工作費一詞有異，且如係給予工作費，被告應無掩飾、隱諱必要，但其對交付上開款項予同案被告周品全一事，竟於偵查中兩度否認，其掩飾之舉動，與事理常情不合。再綜合卷內其他事證，應足認被告涉犯首開罪名之嫌疑重大。

另辯護人雖又主張同案其他被告之辯護人於部分警、偵訊時未在場陪同、亦未通知其等之辯護人在場，或有於訊問時將其等上手銬之情，然此涉及本案以嚴格證明方式審理時，據以認定證據能力有無之問題，與法院為延長羈押裁定時，可以自由證明之方式認定事實無關。

裁定書又指，按選罷法第87條規定之犯罪為集合犯態樣，本件縱如辯護人所指，有部分選民係先連署後取得金錢，就其他選民係先收受賄賂再為連署而成立本條部分，仍不受影響。且辯護人所指上開先連署後取得金錢之選民，縱使不該當交付賄賂之要件，仍有該當行求、期約賄賂要件之可能，而此部分仍待日後審理確定，與法院目前決定是否延長羈押之要件無涉。

此外，被告迄今仍否認犯行，所供與同案被告多人之證述互異，於本案進行審理程序、交互詰問之前，難認被告全無與上開證人勾串之動機。甚者，被告久任屏東縣議會議長，同案被告周品全則為屏東縣潮州鎮鎮長，依起訴書所指，同案被告周品全係基於被告指示，收取鉅款為郭台銘、賴佩霞進行連署，可見被告對同案被告周品全等人有相當之影響力，且對其他同案被告、證人亦將造成一定之心理壓力，尚無從排除被告為脫免罪責而勾串共犯、證人之可能，故被告仍有勾串共犯、證人之虞，前揭羈押原因並未消滅。

至於被告及其辯護人所稱被告罹患疾病，需保外就醫一節，經詢問屏東基督教醫院及屏東看守所後，前者函覆略以：被告因胸悶於3月27日至該院心臟科就診，於檢查後因病況改善，於隔日出院，若被告有胸悶加劇情形，心導管檢查確有其必要性。後者則函覆略以：被告於收容期間有胸悶、胸痛且呼吸喘等情形，經檢查顯示心臟部分血管有狹窄及心肌灌注不足等情形，醫師建議安排心導管或電腦斷層等檢查，評估進一步治療，並開立硝化甘油舌下錠因應急性胸痛等發作期，因該所並無相關設備，建議以戒護外醫為適當。

由此可認被告確有心臟疾患，然尚待評估進一步檢查、治療，且透過戒護外醫即可達到目的，縱使屏東基督教醫院之醫療設備不足應付，只須醫師開立轉診單，即可戒護被告至其他醫學中心檢查、治療，並無被告所稱因屏東基督教醫院設備不足而須保外就醫之疑慮。綜合上情，認對周典論維持羈押處分仍屬適當、必要，且合乎比例原則。是被告之羈押期間，仍應自5月22日起延長2月。另因被告仍有勾串之虞，併諭知禁止接見、通信。至於同案被告周品全等人均於偵查中認罪，且符合緩起訴之要件，與被告本案始終否認犯行之態度及情形不同；其它相類案件如何處置，與判斷被告本案羈押之必要性亦無關涉。

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