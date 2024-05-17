美懸賞1.6億「揪北韓IT人員」！假身分遠端工作　撈2.2億研發核武

▲北韓IT人員假冒美國公民身分，為美國企業遠端工作。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國一名女性被指控，長期協助北韓資訊科技（IT）人員假冒美國公民，為美國企業遠端工作，把至少680萬美元（約新台幣2.2億）薪資匯回平壤，資助北韓核武研發計畫。國務院16日也懸賞最高500萬美元（約新台幣1.6億元）的獎金，尋找與3名北韓工程師相關的線索。

美國國務院等機構2022年就曾公開警告，北韓IT工作者會冒充他國公民，在AI、IT、遊戲等產業遠端工作。美國司法部也曾指出，北韓IT人員藉此賺取外匯，每年為平壤武器研發計畫提供數百萬美元資金，甚至可能滲透美國企業網路竊取資訊。

根據16日起訴書，被告查普曼（Christina Chapman）來自亞利桑那州，目前已經落網，被指控共謀詐欺美國等9項罪名。

2020年10月至2023年10月，她涉嫌協助北韓工程師假冒美國公民，在多個領域獲取軟體與應用程式研發人員的遠端工作，還幫忙託管公司發配的筆記型電腦，遠端連線至美國企業的IT網路，製造工程師人在美國的假象，甚至接收、處理與分發薪資支票，達到洗錢目的。

起訴書指出，這場陰謀導致60名美國人與300間美國企業受害，包括一間大型全國性電視台、一間「一流的」矽谷科技公司、一間「標誌性」的美國汽車製造商。這些北韓工程師還曾試圖在2個美國政府機構應徵，但是失敗了。

CNN、韓聯社報導，美國國務院16日宣布懸賞500萬美元，徵求追捕3名北韓工程師Han Jiho、Jun Chunji、 Xu Haoran的線索，以利「破壞北韓洗錢或其他金融詐欺案」，他們被認為與北韓軍需工業部有關。