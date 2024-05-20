賴清德兩岸論述提「互不隸属」　陸外交部：台獨死路一條

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

總統賴清德今（20）日發表總統就職演說提到，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，兩岸關係要不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌回應，「台獨是死路一條，無論打著什麼旗號，分裂都注定失敗。」

5月20日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會。土耳其阿納多盧通訊社記者提問，賴清德今日就任台灣新任領導人，並在就職演講中表示中國和台灣（地區）並沒有隸屬關係，還強調了台灣（地區）擁有主權。中方對此有何評論？

汪文斌首先表示，這個問題你可以向中方的主管機關來了解。

汪文斌又說道，「我要強調的是，『台獨』是死路一條，不管打著什麼幌子、什麼旗號，推行『台獨』分裂都注定失敗。」

另外，有記者提問，一個時期以來，美方一些人不斷散佈歪曲聯大第2758號決議的言論，稱該決議「未解決台灣地位」、「不禁止台灣有意義地參與聯合國系統」。發言人對此有何評論？

汪文斌表示，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，不是一個國家，這是國際社會早有定論的問題，已成為二戰後國際秩序的重要組成部分。 《開羅宣言》明確要求，日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國。《波茨坦公告》進一步規定，《開羅宣言》條款必定實施。日本在1945年《日本投降條款》及1972年《中日聯合聲明》中均承諾遵循《波茨坦公告》前述規定。無論在法律上或事實上，台灣都是中國不可分割的一部分。

汪文斌表示，聯大第2758號決議解決了由誰代表全中國的問題，即中華人民共和國政府是在聯合國代表包括台灣在內的全中國的唯一合法政府，明確了世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，是非主權實體，確認了一個中國原則。聯大2758號決議通過半個多世紀以來，聯合國秘書長及其發言人在涉台表態時都明確，聯合國以聯大第2758號決議為指引，堅持一個中國原則。聯合國法律事務辦公室曾出具多份法律意見，講得很清楚，台灣是中國的一部分，台灣作為中國的一個省，沒有獨立地位。在堅持一個中國原則基礎上，同中國建立外交關係的國家從60多個增加到183個，這清楚地表明，一個中國原則不僅是國際社會的普遍共識，也已經成為國際關係基本準則。

汪文斌指出，美方一些人惡意散播聯大第2758號決議「未解決台灣地位，不禁止台灣有意義地參與聯合國體系」等謬論，試圖透過翻炒「台灣是中國的一部分」這個國際社會早已徹底解決的問題，來否定聯大第2758號決議，否定一個中國原則。這種開歷史倒車的行為不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰國際正義和良知，挑戰戰後國際秩序，既十分荒謬，也十分危險。

「中國終將統一，也必然統一，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的」，汪文斌說，我們正告美方一些人，時代潮流浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡。挑戰一個中國原則，終將被時代潮流吞沒，開歷史倒車，只會墜入歷史的深淵。