轟賴清德520演說「兩國論」檯面化　朱立倫嘆：讓台股瞬間大跌

▲國民黨主席朱立倫。（圖／翻攝自國民黨youtube）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（20日）發表就職演說，分七大主軸闡述「承先啟後、迎向未來」，帶領台灣前進穩定可信賴的新未來。國民黨主席朱立倫下午對此回應，「演說內容真的非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態、利益，還是在國家利益之上，且賴清德就職演說「兩國論」檯面化來推動兩岸關係，也讓股市瞬間大跌。

朱立倫批，賴清德似乎只強調，多數要尊重少數，但他忘了自己只有40%民意，民進黨在立院也是少數，少數可以用暴力、衝撞、禁錮主席，用各種方式要求多數尊重少數，卻忘了少數要服從多數，而國民黨一定站在民意這邊，希望民進黨遵守民主程序，讓多數民意能夠通過重大法案，才是台灣民主之福。

朱立倫說，自己昨天已經透過臉書向總統賴清德、副總統蕭美琴表達祝福，但在祝福中，也表達國民黨會扮演強力監督的角色，讓台灣民主回到正軌。民進黨執政，國民黨強烈監督，並結合在野黨。

朱立倫呼籲，朝野不分黨派，共同秉持「三要三不要」，「第一要，要把國家利益放於政黨利益之上，讓台灣民主向上提升；第二要，尊重不同聲音，用誠心化解朝野歧異；第三要，以人為本，真心推動兩岸和平。三不要，不要因為理念不同，把國人當敵人；不要製造任何族群對立、綠色恐怖；更不要因為意識形態，取代專業科學，希望能讓台灣更好，讓中華民國更好。」

朱立倫也表示，對於兩岸未來，一定要以民為本，用真心化解兩岸歧視，本來很期待賴清德所說要兩岸共榮，過去前總統蔡英文就職曾強調《中華民國憲法》、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》來推動兩岸交流，但現在取而代之的卻是賴清德的一句話，將「兩國論」檯面化來推動兩岸關係，也讓股市瞬間大跌。

針對內政問題，朱立倫說，不管是能源與缺電議題、貧富差距、長照、青年就業、幼托、經濟問題，這些社會的不公不義，都是賴清德擔任閣揆和副總統時期的問題，現在卻沒有一句答案。如勞保不是一句話就不會倒，核電廠要不要延役，這些問題賴清德應該告訴大家。

朱立倫說，國民黨雖然給予祝福，仍希望賴清德與新政府拿出誠心面對朝野歧異，拿出真心解決兩岸分歧並創造和平共榮的兩岸，希望賴政府提出真正的解方，朝野一起努力讓台灣更好。