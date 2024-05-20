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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平致唁電深切哀悼伊朗總統遇難　陸外交部：中國失去一位好友

▲▼伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）乘坐的直升機墜毀，正在展開救援。（圖／路透）

▲伊朗總統萊西與外長墜機， 中國國家主席習近平致唁電悼念。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與多名政要所搭乘的直升機昨19日在伊朗西北部山區濃霧中墜毀，官方也證實，萊希已經確認身亡，享壽63歲。大陸官媒《新華社》今（20）日稍早發出快訊，中國國家主席習近平就伊朗總統萊希在直升機事故中遇難，向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電。

稍早，中國外交部舉行例行記者會，發言人汪文斌也介紹，習近平主席已經向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，代表中國政府和人民就萊希總統在直升機事故中遇難表示深切哀悼，向穆赫貝爾第一副總統、萊希總統親屬以及伊朗政府和人民表示誠摯慰問。

汪文斌稱，習近平主席指出，萊希總統就任以來，為維護伊朗安全穩定，促進國家發展繁榮作出重要貢獻，也為鞏固和發展中伊全面戰略夥伴關係作出積極努力，他的不幸遇難是伊朗人民的巨大損失，也使中國人民失去了一位好朋友。中國政府和中國人民十分珍視中伊傳統友誼，相信在雙方的共同努力下，中伊全面戰略夥伴關係一定會不斷鞏固和發展。

汪文斌指出，中方也對伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）不幸遇難深表哀悼，向阿卜杜拉希揚外長親屬表示誠摯慰問。事故發生後，中方向伊方表達了關注和關心，中方願繼續向伊方提供一切必要支持和協助。中方將繼續支持伊朗政府和人民維護獨立穩定和發展，願同伊方一道進一步深化中伊全面戰略夥伴關係。

昨天傳出萊西搭乘直升機發生墜機意外，大陸《央視》等官媒高度關注，時刻追蹤最新動態、發布即時快訊。中國大陸外交部今上午也指出，對於萊希總統乘直升機發生「硬著陸事件」深感擔憂，願祝機上人員平安，中方願提供救援工作一切必要協助。

據了解，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）等政要昨19日搭乘直升機，結果遇到飛行意外，緊急在伊朗西北部「緊急迫降」。

經過整夜搜救，伊朗官方今天證實，機上9人全數罹難，包括萊西本人。目前搜救工作已經結束，往生者遺體正運離現場，政府稍早也召開緊急內閣會議，強調國家事務不受影響。

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