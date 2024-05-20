　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賴清德喊擺脫行人地獄　路權團體批：併排違停不記點有決心？

▲▼行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／翻攝陳愷寧臉書）

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／翻攝陳愷寧臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

賴清德總統今（20日）就職演說時表示，他會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名，但行人路權團體理事長陳愷寧質疑，在民間團體與學者專家反對之下，賴決議修法讓汽機車違停在公車站、併排停車等許多違規樣態，不用記點也取消民眾檢舉，懷疑賴是否仍有這樣的決心。

陳愷寧說，她很開心看到新總統上任的主要政策包含交通改革，台灣交通混亂、道路設計不良，造成每年死傷人數高居不下，已經是水深火熱的困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她提到，去年820還路於民遊行時，賴就來到現場簽署宣言，並且承諾2030死傷減半，設立年減7%死亡率的目標，去年交通改革的結果卻不如人意，交通死亡3千多人，事故總數50多萬件創新高。

陳愷寧表示，在此情況下，賴總統又決議修法，在一片民間團體與學者專家的反對下，堅持讓未來汽機車違停在馬路上、快車道、隧道、公車站、併排停車等許多違規樣態，不用再被記點處罰，也取消民眾檢舉的機制，可以預見今年的交通事故可能還會達到更高，她懷疑賴總統是否仍有這樣的決心。

陳愷寧呼籲，賴能在眼下交通問題難以解決，國民上路安危無法保障的情況，應邀集各個學者專家、民間團體等單位，召開交通安全國是會議，共同討論這個關乎眾人的國家議題。

此外，陳愷寧指出，目前台灣道路管轄機構分散於交通部、國土署、警政署等許多單位，權責破碎無人負責，行政院沒有完全橫向溝通的系統，交通政委也無權責處理，應設立新的行政單位統籌各部會做好橫向溝通，解決權責不清的問題。

ET快訊
快訊／陳思宇520登記結婚！　婚紗照曝
北韓女子「站一排」淪廉價商品　男人喜歡隨便帶回家
英前夫失蹤2年竟成一罈骨灰　台女重病住松德院區
松山慈祐宮平安餐會1男拿刀狂捅　2人臟器外露
快訊／國台辦批賴清德「破壞台海和平」　對台獨絕不容忍
歐美預測颱風「艾雲尼」週末生成！　逼近台日
連鎖早餐店可可「漂8隻蟑螂」！　桃園衛生局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

賴清德喊擺脫行人地獄　路權團體批：併排違停不記點有決心？

今晚9點01分過後「小滿」！命理師曝：吃苦補運　4生肖注意健康

明知有身孕！主管駁回病假單「吞止痛藥就好」　她11週孩子沒了

表現亮眼　嘉藥全國大專校院運動會奪雙銅牌

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

老人家坐公車走道「她下車被擋」　兩派戰翻：我就硬擠

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

他驚「台灣婚紗都1款式」全場吵翻！一票新娘不爆乳：美翻

首座4米高佩佩豬氣偶亮相　台中親子音樂季2萬人齊聚百年公園

賴清德喊擺脫行人地獄　路權團體批：併排違停不記點有決心？

今晚9點01分過後「小滿」！命理師曝：吃苦補運　4生肖注意健康

明知有身孕！主管駁回病假單「吞止痛藥就好」　她11週孩子沒了

表現亮眼　嘉藥全國大專校院運動會奪雙銅牌

雞蛋難賣！農業部邀產銷代表開會　蛋價是否再降明拍板　

老人家坐公車走道「她下車被擋」　兩派戰翻：我就硬擠

黃金獵犬球球歡度「夢幻18歲生日」　跟好朋友開趴幸福咧嘴笑

吹冷氣要小心！男子因沒清洗冷氣染「1病菌」　釀多器官損傷險死

被問520晚上怎麼過？盧秀燕一愣...吐9字洩心情

看完賴清德就職演說　洪秀柱：我們都知道你在說謊！

獨／搞3P竟SM電殺性玩偶！富少假釋揪妹爽開毒趴　遭逮畫面曝

快訊／本壘攻防回歸波西條款　取消相關但書未接到球不該阻擋

國宴布置搶先看！　絕美台南蘭花超吸睛

北市「優先免試入學」提供3720名額　27所公立高中職參與招生

伊朗總統萊希空難亡！世界領袖反應一次看　以色列官員否認涉案

網路瘋傳天空「七彩雲」　氣象署解答：繞射原理

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

快訊／04:35台南市規模4.2極淺層地震

吃再多藥也沒用！專業醫提醒：「1行為」讓血糖飆高

飛越南提親「被討100萬」贊助蓋新房！台男嚇逃

快訊／雨彈來襲！5縣市大雨特報　下到入夜

今起「全台下5天」入夜加大　雨最多時間曝

12生肖一周運勢出爐！屬牛超順、屬羊財運飆升

員工只有他1個人！工作2hrs準時下班「手機滑到膩」　內行揭真相

小滿梅雨季來了！4生肖小心失眠多夢

老一輩習慣喊「3+1位」　餐飲業卻搖頭：超容易誤會

快訊／國家警報響了　雷雨轟1縣市2地暴雨告警

今「小滿」6禁忌　3生肖旺爆、4時辰出生要發了

更多熱門

相關新聞

轟賴清德520演說「兩國論」檯面化　朱立倫嘆：讓台股瞬間大跌

轟賴清德520演說「兩國論」檯面化　朱立倫嘆：讓台股瞬間大跌

總統賴清德今（20日）發表就職演說，分七大主軸闡述「承先啟後、迎向未來」，帶領台灣前進穩定可信賴的新未來。國民黨主席朱立倫下午對此回應，「演說內容真的非常賴清德」，讓大家看到民進黨的意識形態、利益，還是在國家利益之上，且賴清德就職演說「兩國論」檯面化來推動兩岸關係，也讓股市瞬間大跌。

賴不喊對岸稱中國　國安人士：國際上怎麼稱呼？

賴不喊對岸稱中國　國安人士：國際上怎麼稱呼？

賴清德520「創新說法」護主權！　學者讚：團結台灣底線堅定

賴清德520「創新說法」護主權！　學者讚：團結台灣底線堅定

賴清德就職　喊話成立體育暨運動發展部

賴清德就職　喊話成立體育暨運動發展部

王正坤醫師接受英國衛報專訪談賴清德總統奮鬥史

王正坤醫師接受英國衛報專訪談賴清德總統奮鬥史

關鍵字：

賴清德記點賴清德行人地獄違停

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面