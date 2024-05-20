賴清德喊擺脫行人地獄　路權團體批：併排違停不記點有決心？

▲行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧。（圖／翻攝陳愷寧臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

賴清德總統今（20日）就職演說時表示，他會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名，但行人路權團體理事長陳愷寧質疑，在民間團體與學者專家反對之下，賴決議修法讓汽機車違停在公車站、併排停車等許多違規樣態，不用記點也取消民眾檢舉，懷疑賴是否仍有這樣的決心。

陳愷寧說，她很開心看到新總統上任的主要政策包含交通改革，台灣交通混亂、道路設計不良，造成每年死傷人數高居不下，已經是水深火熱的困境。

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她提到，去年820還路於民遊行時，賴就來到現場簽署宣言，並且承諾2030死傷減半，設立年減7%死亡率的目標，去年交通改革的結果卻不如人意，交通死亡3千多人，事故總數50多萬件創新高。

陳愷寧表示，在此情況下，賴總統又決議修法，在一片民間團體與學者專家的反對下，堅持讓未來汽機車違停在馬路上、快車道、隧道、公車站、併排停車等許多違規樣態，不用再被記點處罰，也取消民眾檢舉的機制，可以預見今年的交通事故可能還會達到更高，她懷疑賴總統是否仍有這樣的決心。

陳愷寧呼籲，賴能在眼下交通問題難以解決，國民上路安危無法保障的情況，應邀集各個學者專家、民間團體等單位，召開交通安全國是會議，共同討論這個關乎眾人的國家議題。

此外，陳愷寧指出，目前台灣道路管轄機構分散於交通部、國土署、警政署等許多單位，權責破碎無人負責，行政院沒有完全橫向溝通的系統，交通政委也無權責處理，應設立新的行政單位統籌各部會做好橫向溝通，解決權責不清的問題。