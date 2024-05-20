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伊朗總統萊希空難亡！世界領袖反應一次看　以色列官員否認涉案

▲▼ 已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（圖／路透）

▲ 已故伊朗總統萊希。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日死於空難，最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）宣布全國哀悼5天，並依憲法任命第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代職務，需在50天內安排新選舉。世界各國領袖、政要及伊朗支持的組織也紛紛對這起悲劇做出回應。

以色列
以色列官方尚未正式回應，但不願具名的官員向《路透》強調，該國與這起墜機事件無關。

以色列近幾月來曾在黎巴嫩、敘利亞及伊朗境內發動空襲，但鮮少對境外行動發表官方評論。

巴勒斯坦哈瑪斯
哈瑪斯表示，「我們相信在阿拉幫助下，伊朗能夠克服這項重大損失，因為親愛的伊朗人民擁有強大的政府，有能力應對這項嚴峻考驗。」

葉門反抗軍青年運動
青年運動最高政治委員會領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）向伊朗傳達哀悼及慰問；高級官員胡塞（Mohamed Ali Al-Houthi）也表示，對伊朗人民及領導人致上最深的哀悼。

黎巴嫩真主黨
黎巴嫩真主黨聲明表示，對伊朗最高領袖、官員及人民的損失表示深切哀悼與同情，「萊希總統是我們的老大哥，是堅定的支持者。」

黎巴嫩
黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）宣布全國哀悼3天。

▲▼黎巴嫩真主黨武裝分子今年5月在黎巴嫩南部進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 黎巴嫩真主黨可說是伊朗最大非國家盟友。（圖／達志影像／美聯社）

伊拉克
伊拉克總理蘇達尼（Mohamed Shia al-Sudani）發文表示，對伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其政府表示「誠摯的哀悼與同情」，「在這場痛苦的悲劇中，我們對兄弟般的伊朗人民及兄弟般的伊斯蘭共和國官員表示聲援。」

巴基斯坦
巴基斯坦總理謝里夫 （Shehbaz Sharif）表示，「巴基斯坦將哀悼一天，並降半旗以示對萊希總統等人的尊重，與伊朗兄弟團結同心。」

印度
印度總理莫迪在X發文寫道，「對伊朗總統萊希不幸去世深感悲痛與震驚，他對加強印度與伊朗雙邊關係的貢獻將永遠被銘記。我向他的家人及伊朗人民表示由衷哀悼，在這悲傷時刻，印度與伊朗站在一起。」

▲▼俄羅斯總統普丁2024年5月9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

▲ 普丁在事發第一時間下令協助搜救。（圖／路透）

中國
中國外交部聲明指出，國家主席習近平已聯絡伊朗領導層表示哀悼。

俄羅斯
俄羅斯總統普丁表示哀悼，並稱讚萊希為莫斯科及德黑蘭關係做出無價的貢獻；外交部長拉夫羅夫則稱萊希和罹難的外長為「俄國之友」，在加強雙邊互利合作及互信夥伴關係上發揮重要作用，向罹難者親友及伊朗人民致上誠摯哀悼。

土耳其
土耳其總統艾爾段表示，「我親眼見證萊希執政期間為伊朗人民及地區和平付出的努力」，對他表示尊敬與感激。」外長菲丹（Hakan Fidan）則說明，土耳其得知消息的第一刻起就和伊朗當局聯絡，動員一切力量協助搜救，不幸的是沒能等到好消息。

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