伊朗總統遺體尋獲！政府緊急會議　「座位留空」哀悼畫面曝

▲ 墜機罹難者遺體運離山區之際，伊朗政府召開緊急會議。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長等政要搭乘的直升機19日墜毀，機上9人全數罹難，目前搜救工作已經結束，死者遺體正運離現場；政府稍早也召開緊急內閣會議，強調國家事務不受影響。

لحظة نقل جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما عقب تحطم المروحية التي كانوا يستقلونها من قبل الهلال الأحمر والجيش pic.twitter.com/zkAFmLP8WF — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2024

伊朗半官方《塔斯尼姆通訊社》報導，伊朗紅新月會負責人科利萬德（Pir-Hossein Kolivand）說明，這起空難搜救行動已經結束，罹難者遺體正運往大不里士（Tabriz）。

伊朗官媒IRNA則報導，萊希證實罹難後，伊朗政府20日召開緊急內閣會議，可見總統的座位留空，椅背上還掛著一條黑色腰帶，以紀念萊希。

伊朗內閣20日聲明表示，萊希是一位勤奮工作、不知疲倦的總統，為伊朗人民服務、促進國家進步，「他信守承諾，為國家犧牲性命」，並重申這起悲劇不會影響國家事務。