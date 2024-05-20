伊朗總統墜機現場一片焦黑！機上9人面目全非　專家分析2原因釀悲劇

▲伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）19日搭乘直升機執行公務，卻在西北部山區遭遇墜毀意外，萊希總統與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）等機上9人全數罹難。CNN軍事專家萊頓（Cedric Leighton）分析，機齡老舊難以取得零件與惡劣天氣是造成這起墜機事件的主要原因。

據CNN報導，萊希事發時所乘搭的直升機可能是伊朗在1976年首度以商業形式購入的「貝爾212型直升機」。此前，這架直升機已在美軍服役一陣子，因此其實際上機齡其實已相當久，最早甚至可以追溯至20世紀60年代末。

▲伊朗總統等人的遺體已被尋獲。（圖／翻攝自X）

與此同時，由於伊朗已被美國制裁40多年，所以這些老式美製直升機很難更換零件。對此，萊頓直言，「難以取得備用零件可能是導致本次墜機的因素之一」。

與此同時，萊頓也指出，伊朗西北部過去數日天氣十分惡劣，加上直升機飛至山區時又遇到了大霧，「這種種因素的匯集讓飛行員在駕駛時做出了一系列決定，不幸的是，這一切都導向了最終的悲劇，導致這次墜機意外的發生」。

▲除了機尾外，墜毀的直升機殘骸幾乎都被燒得一片焦黑，機上9人也面目全非。（圖／翻攝自X）

伊朗官媒指出，從現場畫面看來，這架直升機是在濃霧密布的惡劣天氣中失去控制，最終不幸撞山墜毀。FARS通訊社轉載紅新月會所拍攝的殘骸畫面顯示，墜機地點發生在了樹木繁茂的陡峭山坡上，除了藍白相間的機尾外，直升機幾乎沒有剩下任何殘骸，而機上的9人也在墜機事件中被燒得面目全非，難以辨識身份。