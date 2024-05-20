　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

總統外長雙雙墜機！伊朗「動盪時節中」陷入難關

▲▼伊朗總統萊希今年5月7日在首都德黑蘭接受電視採訪。（圖／路透）

▲伊朗總統萊希乘搭的直升機19日墜毀山區，如今機上9人已被確認死亡。（圖／路透）

文／中央社

伊朗總統與外長所乘直升機19日墜毀於國內崇山峻嶺的西北部。兩人不幸喪生或失能雖不致影響伊朗地緣政治立場，但在當前世局動盪下更迭高層，對德黑蘭是一大挑戰。

63歲的萊希（Ebrahim Raisi）與外長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）當時參加一場聯合大壩計畫的落成典禮後從伊朗與亞塞拜然邊境啟程返回。伊朗官方媒體指直升機當地時間19日約下午1時在西北部的瓦爾扎甘（Varzaghan）市附近墜毀，當時天候不佳並有濃霧。

伊朗官方電視台20日上午稱尋獲萊希等人所乘直升機，初步未發現任何生還者跡象。官員後來證實總統與外長雙雙罹難。

華爾街日報指出，若萊希喪命或失能，根據伊朗憲法需在50天內舉行新選舉，這段期間由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代。

保守派神職人員出身的萊希，幾十年來都是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的心腹。萊希2021年8月成為伊朗第8位總統，所領導的政府較前任羅哈尼（Hassan Rouhani）更強硬。外界推測現年85歲的哈米尼若去世，萊希會接棒最高領袖。

▲▼伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）失事前搭乘直升機影像曝光。（圖／翻攝X）

▲伊朗總統萊希失事前搭乘直升機影像曝光。（圖／翻攝X）

萊希當選總統時投票率創下歷年新低，他的當選象徵伊朗反西方強硬派鞏固。萊希上台後伊朗與西方的關係跟著急轉直下，並嚴厲鎮壓任內所發生、伊朗國內幾十年來最激烈的示威潮。

德黑蘭在萊希上任後採「向東看」戰略，與中、俄關係更為貼近，包含在俄烏戰爭時提供武器給俄國，伊朗與以色列的關係也更對立。

萊希也與伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）關係密切。十多年來，伊斯蘭革命衛隊一直在幫伊朗擴展海外軍事足跡，包括在以色列邊境扶持代理人角色的民兵。

紐約時報指出，伊朗過去兩年經歷多起大型反政府示威、幣值跌至歷史新低、氣候變遷加劇水資源短缺及 1979年推翻巴勒維王室建立伊斯蘭共和國以來最嚴重的恐怖攻擊。今年3月的國會選舉好幾百萬人拒投票、極右派得票顯著，凸顯統治基礎嚴重流失。

由於美國制裁、管理不善和貪腐問題，伊朗經濟處於混亂。伊朗通膨多年來一直居高不下，經常超過30%；今年3月下旬伊朗人歡慶波斯新年時，伊朗幣值卻跌至歷史新低。

▲▼伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

▲伊朗總統墜機後的殘骸畫面。（圖／翻攝自X）

22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年死於道德警察關押後，引發全國長達數月示威，婦女摘掉頭巾以示反抗並要求結束伊斯蘭統治，政府則比照對付2019年示威般動武平息。今年1月伊朗追思遭美狙殺高階將領蘇雷曼尼的儀式發生恐攻，造成80多死、200多人受傷，伊斯蘭國（IS）當時宣稱犯案。

4月中伊朗發射300多枚飛彈、無人機打擊以色列境內目標，報復以色列4月初空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗外交機構並炸死伊朗革命衛隊將領，以色列19日再空襲報復伊朗。兩國打破幾十年來透過代理人交手直接武力相向，引發外界憂心加薩戰爭效應外溢。

華盛頓郵報指出，伊朗雖有行政（總統）、立法、司法等政府結構，但與西方三權分立最大不同在於還有一名最高領袖。最高領袖才是伊朗國家元首、宗教與政軍最高當局。

負責選出最高領袖的是伊斯蘭專家會議（Assembly of Experts），是一由86名神職人員組成的委員會；大眾普選出的總統只是伊朗第2把交椅。

總統雖日理萬機，但須服從最高領袖。最高領袖才握有最強的金融、政治、社會和宗教實權，由他制訂伊朗的社會和政治議程、指揮武裝部隊並牢牢掌控擁有數十億美元的半公家金融組織Setad。最高領袖也負責安排接班人，包含在總統去世、生病或失能下批准第一副總統暫代總統權力。

ET快訊
英前夫失蹤2年竟成一罈骨灰　台女重病住松德院區
松山慈祐宮平安餐會1男拿刀狂捅　2人臟器外露
快訊／國台辦批賴清德「破壞台海和平」　對台獨絕不容忍
歐美預測颱風「艾雲尼」週末生成！　逼近台日
連鎖早餐店可可「漂8隻蟑螂」！　桃園衛生局回應了
快訊／信義區砍人！　2男遭狂桶「臟器外露」
快訊／國1「多車追撞」散落物噴一地　回堵7km

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10組「人氣組合」4字密碼最容易被盜　資安專家分析設密碼禁忌

吹牛老爹毆打前女友「嘴硬8年不認」　影片曝光願認錯了：我負全責

IS瞄準西方旅遊團攻擊！　阿富汗觀光巴士遭槍擊6死7傷

沙烏地國王沙爾曼身體不適　王儲延後訪日行程

總統外長雙雙墜機！伊朗「動盪時節中」陷入難關

寵物犬急診送醫「手術取出小三丁字褲」　女主人意外發現丈夫外遇

伊朗總統遺體尋獲！政府緊急會議　「座位留空」哀悼畫面曝

伊朗總統墜機現場一片焦黑！機上9人面目全非　專家分析2原因釀悲劇

北韓女子「被逼站一排」淪廉價商品　男人娶無妻！喜歡隨便帶回家

日本福岡機場短暫關閉　客機起落架故障！一度無法降下車輪著陸

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

呀咧呀咧！洗腦神曲〈晚安大小姐〉爆紅　Joeman合體阿滴.志祺七七「神還原」

英短闖禍被馬麻念　委屈對爸埋頭撒嬌

62歲杜德偉真的「脫掉」了！　剩緊身熱褲「下面一大包」

英男1分鐘絲滑灌香腸　完成83根破世界紀錄

女綠委熊抱韓國瑜　他無法動彈面露無奈

10組「人氣組合」4字密碼最容易被盜　資安專家分析設密碼禁忌

吹牛老爹毆打前女友「嘴硬8年不認」　影片曝光願認錯了：我負全責

IS瞄準西方旅遊團攻擊！　阿富汗觀光巴士遭槍擊6死7傷

沙烏地國王沙爾曼身體不適　王儲延後訪日行程

總統外長雙雙墜機！伊朗「動盪時節中」陷入難關

寵物犬急診送醫「手術取出小三丁字褲」　女主人意外發現丈夫外遇

伊朗總統遺體尋獲！政府緊急會議　「座位留空」哀悼畫面曝

伊朗總統墜機現場一片焦黑！機上9人面目全非　專家分析2原因釀悲劇

北韓女子「被逼站一排」淪廉價商品　男人娶無妻！喜歡隨便帶回家

日本福岡機場短暫關閉　客機起落架故障！一度無法降下車輪著陸

雙北煙火9日期一次看！300秒花火點亮碧潭　大稻埕這4天施放

趙少康嗆賴清德520「引戰」！　兩岸、朝野都將走向烽火連天

北區水資源分署與桃園市調處簽署備忘錄　落實資通安全聯防合作

桃園113年度校護暨營養師聯合甄選開跑　5／22起網路報名

M4 iPad Pro「電池縮水」續航不變　iFixit：維修更方便

英籍前夫失蹤2年成一罈骨灰　「鼠藥女」罹重病住進松德院區

與傷病共存的「台灣隊長」　陳盈駿休賽季先預告當爸

賴清德兩岸論述提「互不隸属」　陸外交部：台獨死路一條

520戶頭「進帳6位數」太香啦！　網驚喊是大咖：該羨慕嗎

習近平致唁電深切哀悼伊朗總統遇難　陸外交部：中國失去一位好友

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

國際熱門新聞

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

裸體渡假村！勃起還狂炫　秒被轟出去

即／伊朗總統萊希墜機罹難　享壽63歲

巨大藍色流星7秒劃過葡萄牙、西班牙

即／伊朗總統直升機重落地！生死不明

即／伊朗總統墜機找到了　狀況很不好

官媒：伊朗總統「墜機現場無人生還」

遭哈瑪斯扒光遊街！德正妹葬禮「數百人送行」

快訊／疑發現伊朗總統直升機殘骸熱訊號！　畫面曝光

伊朗總統墜機前影像曝！　革命衛隊接獲「座機訊號」趕赴搜救

伊朗總統墜機生死不明　機上9人名單曝

極地冷空氣席捲智利　5月提早入冬

伊朗總統墜機致9死　專家分析2原因釀悲劇

更多熱門

相關新聞

伊朗總統遺體尋獲！政府召開緊急會議

伊朗總統遺體尋獲！政府召開緊急會議

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長等政要搭乘的直升機19日墜毀，機上9人全數罹難，目前搜救工作已經結束，死者遺體正運離現場；政府稍早也召開緊急內閣會議，強調國家事務不受影響。

伊朗總統墜機致9死　專家分析2原因釀悲劇

伊朗總統墜機致9死　專家分析2原因釀悲劇

伊朗總統萊希墜機亡！　發展核武被美制裁

伊朗總統萊希墜機亡！　發展核武被美制裁

即／伊朗總統萊希墜機罹難　享壽63歲

即／伊朗總統萊希墜機罹難　享壽63歲

官媒：伊朗總統「墜機現場無人生還」

官媒：伊朗總統「墜機現場無人生還」

關鍵字：

伊朗墜機伊朗總統墜機萊希Ebrahim RaisiHossein Amirabdollahian

讀者迴響

熱門新聞

即／北檢受監護處分人醫院脫逃！通緝照曝光

美女網紅CEO夏筠婷「深夜發聲了」！

首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天熱區曝

存不了錢的特徵！前行員眼中3壞習慣

即／空拍曝！　伊朗總統座機「嚴重燒毀」

中女中畢旅爆領隊性騷全車　威脅舌頭伸進嘴喇18圈

曹西平爆演藝圈假面夫妻：都離婚了硬要演

畢旅性騷台中女中學生　領隊遭開除永不錄用

多圖／520就職禮賓人員「不穿裙」打破傳統

高雄25日大停水36hrs　11區域受影響

即／北市信義區砍人！　2男「臟器外露」送醫搶救

特斯拉賣不掉　庫存塞廢棄停車場

夏筠婷AI換臉還被酸爆！勾惡聲援揭暗網代碼

勝利開趴「拖行帶走女生」影片外洩！出拳逼就範

具荷拉大義滅親「生前檢舉好友對話」首公開！

更多

最夯影音

更多

韓影后「巧遇許光漢」害羞逃跑XD　他超暖追上去..高賢廷認：很喜歡他

婦騎單車穿越台1線　遭轎車撞全身骨折亡

正妹媽深情唱蔡健雅神曲　網友大讚：歌聲裡有故事

具惠善離婚4年..親口認：沒有家！　重返校園「睡車上吃泡麵」不常洗澡

大量白蟻狂飛嚇哭邊荷律　凱蒂應援不忘浮誇趕蟲XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面