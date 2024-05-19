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雲林婦騎單車穿越台1線遭撞飛！全身骨折當場死亡　驚悚影片曝

記者蔡佩旻／雲林報導

台1線雲林莿桐鄉段昨（18）日上午9時許發生一起汽車撞擊單車騎士死亡車禍事件。一名70多歲老婦人於住家附近，欲穿越省道，卻在馬路中央遭到急駛自小客車撞擊，造成嚴重外傷，當場死亡；親人表示，可能是要去菜市場買菜，才會發生憾事。自小客車鍾姓男駕駛經警方酒測值為0，依過失致死罪移送。

▲台一線雲林莿桐段昨日發生一起死亡車禍，一名婦人騎單車穿越車道遭急駛而來的自小客車撞飛當場亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台1線雲林莿桐段昨日發生一起死亡車禍，一名婦人騎單車穿越車道遭急駛而來的自小客車撞飛當場亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝

雲林進入高齡化城市，不少鄉鎮若發生嚴重車禍事故多數是高齡老人家穿越馬路未注意車況，或是無法判斷來車速度所致。昨日上午約9時25分台一線莿桐延平路發生一起死亡車禍，經調閱附近監視器畫面，當時75歲陳姓婦人牽著單車在路邊行走，到分隔島缺口處便騎上單車欲穿越，卻在接近內車道時，一輛由鍾姓男子（20多歲）駕駛的自小客車疾駛而來，婦人嚇了一大跳緊急跳車想停下，瞬間遭車輛猛撞，連人帶車噴飛。

▲台一線雲林莿桐段昨日發生一起死亡車禍，一名婦人騎單車穿越車道遭急駛而來的自小客車撞飛當場亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人見車輛急駛而來嚇得跳下單車，已無法閃避而遭撞擊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

當時外線車道上有一輛白色自小客驚險緊急閃避到機車道與路肩，附近民眾聽聞到刺耳煞車聲及劇烈碰撞聲後趕緊外出查看，並協助通報119救護，雲林縣消防局救護人員到場，對患者進行檢傷，惟婦人頭骨碎裂、頸部、鎖骨斷裂、四肢骨折，已明顯死亡遂無送醫，交予現場警方後續處理。

▲台一線雲林莿桐段昨日發生一起死亡車禍，一名婦人騎單車穿越車道遭急駛而來的自小客車撞飛當場亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲婦人見車輛急駛而來嚇得跳下單車，已無法閃避而遭撞擊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳姓婦人家屬表示，婦人與丈夫及外勞同住，平時行動雖緩慢但騎乘腳踏車與牽車步行都是沒問題的，上午出門可能是要去菜市場買菜，平時會自行烹煮簡單飲食，因已年長，曾勸阻不要騎車出門，但其認為還能行動自如，仍會自行外出。

斗六警分局呼籲，民眾行車應遵守交通規則，遵照道路標示、標線及號誌行駛，隨時注意車前狀況，行經路口處應注意往來人車、減速慢行，以保障自身及他人用路安全。

▲台一線雲林莿桐段昨日發生一起死亡車禍，一名婦人騎單車穿越車道遭急駛而來的自小客車撞飛當場亡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲75歲陳姓婦人牽著單車在路邊行走，到分隔島缺口處才騎上腳踏車欲橫越。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

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