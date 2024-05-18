抽屜驚見藍牙耳機！　國中教育會考雲林區共6件違規

▲國中教育會考雲林西螺農工考場，秩序良好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

113年度國中教育會考今（18）日登場，全國19.2萬名考生分別在18個考區、233個考場應試。雲林共8處考場應考生共5524人，雲林縣試務中心彙整考場情況共有6件違規事項，而今日恰逢地方宗教盛事「六房媽過爐」遶境活動，試務中心指出未有影響考場運作情事發生。

雲林考區試務中心說明，今年國中教育會考考場分布縣內8所高中職校，由北港高中擔任考區試務主辦學校。第一節社會科缺席23人，違規1人手錶聲音響起、1人提早作答；第二節數學科缺席38人，無人違規；第三節國文科缺席38人，違規1人手錶聲音響起、1人攜帶智慧型手錶；第四節寫作缺席39人，違規1人提早作答、另1人抽屜發現藍牙耳機，但應試生表明非其所有，尚待召開委員會討論後確認結果。

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試務中心表示，針對違規事項目前依會考違規處理原則方式辦理，均尚等雲林考區委員會開會確認違規事項是否屬實，再依照處理方式進行扣點。而適逢廟會遶境於考場附近活動，試務中心指出，過爐活動對虎尾高中及虎尾農工考場的影響不大，車流量雖多但都在可控範圍，並無影響考場運作，各考場秩序良好。

▲國中教育會考雲林考區一件違規為書桌抽屜發現藍牙耳機（示意圖）。（圖／記者蔡佩旻攝）