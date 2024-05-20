賴清德520主視覺被控剽竊　設計師還原理念：非抄襲

▲國民黨立委黃建賓質疑賴清德主視覺抄襲國外藝術家作品 。（圖／黃建賓辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮的主視覺遭質疑，與藝術家Anna Berbiela、法國畫家Francois Morellet以及Dogwood veterinary競圖舉辦的LOGO競圖作品一模一樣。對此，主視覺設計師顏伯駿聲明還原設計理念，此次選用彩色線段的風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

顏伯駿表示，此次520就職典禮的主視覺設計，以「共同交織出台灣的形狀」為理念核心，使用設計中最基本的線段造型元素，以四種顏色線段分別代表自由、民主、自信、友善，也象徵在台灣這片自由土地上，透過各族群、世代、百工百業共同編織出民主的篇章。

他說，視覺構成結合台灣四極點創造出台灣地理形狀。此外，正副總統的肖像設計亦是延續了主設計核心元素，以彩色線段延伸而成。

顏伯駿表示，彩色線段作為一種設計元素，在設計歷史上有著悠久的傳統，從Bauhaus學派到現代主義（Modernism），這種元素已被廣泛應用於各種創作中。此次選用彩色線段的設計風格，旨在展現總統就職典禮所帶來的嶄新氣象，並非抄襲他人作品。

顏伯駿說，理解視覺作品的判定應該基於創作過程和設計脈絡。此次設計概念以「台灣形狀」為整體核心識別點，從台灣的地理特徵出發，結合四極點進行創意構成，這才是我們作品的根本，更是設計的核心表現。

而關於貓狗徽章禮品的設計，顏伯駿指出，他們是以公司購入商用授權之素材庫iStock為基礎結合此次設計元素重新製作之圖像。他強調，再次感謝大家的關注與支持，我們堅持原創設計，並希望能通過此次澄清，讓大家對我們的創作有更深的理解。