才交屋半年！300多戶出現「1798條裂縫」　開發商稱：安全可靠

▲交屋半年出現1789條裂縫。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

四川西昌一社區多位居民近日表示，在西昌邦泰熙悅府樓盤置房，但交屋後牆體和樓板陸續出現裂縫，擔心房屋有問題影響居住。開發商稱，查驗353戶，共查驗問題1930條，其中裂紋類1798條，但不影響主體結構安全。

據《紅星新聞》報導，該社區的一位居民表示，2021年，他在西昌邦泰·熙悅府樓盤購買了一套住宅，「誰知交屋不到半年，裝修進行到一半時，沙發牆已經有兩條裂縫從頭到腳，本以為只有我一家，但經了解社區一共400多戶，就有300多戶有裂縫問題。」

▲各處出現裂縫。（圖／翻攝自微博）

另一位居民也表示，「自2023年9月交屋以來，陸續發現我們的新房有較多裂縫問題。隨著時間的推移數量還在增加，不少人屋內的牆壁、天花板、地板、承重牆、大樑等都出現了不同程度的裂縫。」

起初，物業公司收到問題後，反映給開發商。開發商派人來進行簡單的修補，但修補後，仍有繼續裂開的情況。

據了解，邦泰熙悅府計畫由西昌邦泰置業有限公司開發，其中住宅總戶數412戶，商業總戶數16戶。此工程地上有7棟住宅，住宅為剪力牆結構，商業和地下室為框架結構，基礎形式以筏板、獨立基礎，局部樁基礎為主，結構抗震設防烈度為9度。

報導指出，在4月27日至29日的入戶查驗中，發現353戶住戶出現了1798條裂紋類問題。其中，客餐廳填充牆與剪力牆交接部位抹灰層裂紋926條，臥室窗台牆面抹灰層裂紋368條，結構梁側及梁底裂紋190條，結構樓板類裂紋93條，砂漿找平層地面裂紋221條。

▲開發商起初派人來簡單修補。（圖／翻攝自微博）

查驗報告指出，「經現場查驗，結合鑑定檢測報告、沉降觀測報告，五方責任主體共同評估一致認定本項目工程現狀滿足設計要求和規範要求，主體結構安全可靠，現場問題均為建築行業工程質量通病。」

報告中指出，4月29日西昌市住建局邀請的3名專家進場後，出具的調查報告結論為，「與檢測中心出具的鑑定報告結論一致，結果為主體結構安全可靠，現場問題均為建築行業工程品質通病。」

▲▼開發商認為，裂縫不影響主體結構的安全。（圖／翻攝自微博）

西昌市也成立了以西昌市分管副市長、住建局、房管局等部門組成的專項小組，介入調查此次裂紋事件。該部門表示，「四川省建築科學研究院有限公司對現場裂縫進行了檢測，正式報告結論顯示，裂縫屬於不同材質收縮不均勻引起，不影響主體結構安全。」

據了解，多數居民向開發商提出補償及退房等訴求，居民代表曾多次與開發商進行協商，但未達成一致結果。 5月17日，在西昌市相關部門的協調下，開發商和小區業主代表再次進行了協商。

目前，針對部分居民不認可鑑定結果，西昌市相關部門表示，將積極配合協助居民，委託第三方房屋安全鑑定機構，重新進行安全鑑定，並聘請權威專家對房屋裂縫原因進行全面調查分析。