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安全氣囊成血滴子！22歲正妹車禍「金屬碎片插臉」慘死　家屬怒告

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲ 比亞斯因安全氣囊爆開身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國佛州去年發生一起悲劇，一名年輕女子駕駛一輛二手車時發生車禍，未料修車廠偷工減料，安全氣囊爆開時噴射出大量碎片，令她頭頸部重傷，最終不幸死亡，令家屬憤而提告求償。

綜合《紐約郵報》等外媒，22歲2寶媽比亞斯（Destiny Byassee）去年在佛州蓬塔戈爾達市（Punta Gorda）發生車禍，訴狀指出，車上安全氣囊打開時「像被引爆的手榴彈，金屬和塑膠碎片在車子裡爆炸」，碎片擊中她的頭部、臉部及頸部，最終導致她的死亡。

這輛Chevrolet Malibu原先屬於租車公司Enterprise Rent-A-Car，2022年9月曾發生嚴重車禍，當時就到達報廢標準，但該公司並未報廢，而是透過拍賣公司出售給二手車商DriveTime，車商再送到汽車公司Jumbo Automotive維修。

家屬指控，修車廠老闆Haim Levy向中國公司購買仿冒且不符標準的安全氣囊零件，代替原先的零件裝到車上，不僅軟囊不安全，也未確實修理鬆緊帶，但乍看之下並無異常。

比亞斯購入這輛車時，DriveTime並未提供完整的維修紀錄，去年6月11日發生車禍時，假的氣囊頓時如手榴彈般爆炸，現場照片可見駕駛座安全氣囊四分五裂且沾有血跡。

比亞斯身後留下2個年僅6歲及4歲的孩子，祖母代表孫子女和比亞斯的丈夫、母親提起訴訟，控告上述業者犯下14項罪嫌，被告目前未回應媒體置評請求。

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