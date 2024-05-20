快訊／賴清德預告繼續推動18歲公民權　「讓台灣成為民主世界MVP」

▲賴清德致詞演說「520總統副總統就職典禮」。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

520就職大典，總統賴清德今致詞時特別指出，新政府將持續善用台灣的民主活力，對內，會用人唯才、清廉勤政，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動十八歲公民權，共同實踐國家的願景；對外，將持續與民主國家，形成民主共同體，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP。

賴清德點到，民主台灣，世界之光，民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨，台灣自從總統直選以來，已經成為全球最蓬勃發展的民主國家之一。

賴清德強調，我們持續提升人權，向世界展現民主自由的價值。台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。台灣示範了，民主防疫可以優於專制防疫。台灣不論是民主指數，或是自由度的評比，在亞洲的排名都是數一數二。民主台灣已經是世界之光，這份榮耀屬於全體台灣人民。

賴清德預告，新政府將持續善用台灣的民主活力，推動國家發展，也加深國際合作。對內，會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動十八歲公民權，共同實踐國家的願景。

賴清德強調，對外，將持續與民主國家，形成民主共同體，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的MVP。